Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο παλιό ξύλινο κτίριο του ΠΙΚΠΑ στα Χανιά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, δίπλα στο πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου και κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο και απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς τόσο στο υπόλοιπο κτίριο όσο και στο γειτονικό πάρκο.

Οι αρχές θα διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής να αναλαμβάνει τις σχετικές έρευνες.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το παλιό ξύλινο οίκημα γίνεται στόχος πυρκαγιάς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια του χώρου.