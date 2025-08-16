Στην υπαιτιότητα των ίδιων των νεαρών επιβατών αποδίδει το ατύχημα στο παιχνίδι «ταψί» η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ στη Ρόδο, όπου τέσσερις έφηβοι εκσφενδονίστηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

«Θα θέλαμε να ευχηθούμε περαστικά στα παιδιά, παρότι παραβίασαν έναν από τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού: να μην σηκώνονται. Ήταν όρθια, παρά τις συστάσεις του χειριστή και παρότι υπήρχε ενημερωτική πινακίδα που το απαγορεύει», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1. Η ίδια υπογράμμισε ότι το λούνα παρκ λειτουργεί νόμιμα, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σε ισχύ από τις 27 Ιουλίου.

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Ρόδου έβαλε «λουκέτο» στο λούνα παρκ μέχρι να ολοκληρωθεί επανέλεγχος των εγκαταστάσεων, ενώ η ιδιοκτήτρια συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη.

Την ίδια στιγμή, αυτόπτης μάρτυρας που βιντεοσκόπησε το ατύχημα έδωσε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας πως το παιχνίδι ήταν υπερφορτωμένο. «Έσπασε ένα κάθισμα και επικράτησε χάος. Κόσμος έτρεχε πανικόβλητος, τα παιδιά ήταν στριμωγμένα μέσα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμος Ρόδου αποφάσισε να ανακαλέσει προσωρινά την άδεια λειτουργίας του λούνα παρκ -όπου το βράδυ της χθεσινής ημέρας σημειώθηκε ατύχημα– έως ότου ολοκληρωθεί νέος έλεγχος των εγκαταστάσεων.