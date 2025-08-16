Ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή, όταν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του παιχνιδιού «ταψί», ένα από τα καθίσματα έσπασε, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκσφενδονιστούν πάνω στα κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με το 12vima.gr, το συμβάν έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πανηγυριού της Κρεμαστής.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, οι επιβάτες που κάθονταν στο συγκεκριμένο κάθισμα εκτοξεύτηκαν και προσέκρουσαν στα κάγκελα της εγκατάστασης.

Από την πρόσκρουση οι τέσσερις νεαροί χτύπησαν με σφοδρότητα αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.