Νέα βίαια επεισόδια σημειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα σε διάφορες πόλεις της Σερβίας.

Στο Βάλιεβο, όπου το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες που διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησης, ομάδες κουκουλοφόρων έβαλαν φωτιά σε γραφεία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης με σκοπό να διαλύσουν το πλήθος.

Επεισόδια καταγράφηκαν και στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κινηθούν προς τα κεντρικά γραφεία του SNS, αλλά και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Νόβι Σαντ.

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στη Σερβία έχουν γίνει συχνό φαινόμενο μετά την κατάρρευση στέγης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Το τραγικό γεγονός αποδόθηκε κυρίως στη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα.

Εδώ και αρκετούς μήνες, οι διαδηλωτές αξιώνουν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, αίτημα που ο πρόεδρος Βούτσιτς απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις κρύβεται «συνωμοσία ξένων δυνάμεων» με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.