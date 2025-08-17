Η φωτογράφιση και ανάρτηση στιγμών από το ταξίδι στα social media είναι για πολλούς ένας διασκεδαστικός τρόπος να μοιραστούν την εμπειρία τους. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν συγκεκριμένο τύπο φωτογραφίας που μπορεί να μετατρέψει τις ονειρεμένες διακοπές σε εφιάλτη.

Ο λόγος; Η δημοσίευση φωτογραφιών ή screenshot της κάρτας επιβίβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία χρόνια, επιτήδειοι και διαδικτυακοί απατεώνες έχουν καταφέρει να αποσπάσουν σημαντικά προσωπικά δεδομένα ακόμη και όταν ο αριθμός επιβεβαίωσης είναι καλυμμένος.

Οι ειδικοί συνιστούν, επίσης, να αποφεύγουμε να ανεβάζουμε φωτογραφίες και από τις ετικέτες αποσκευών, καθώς και αυτές περιέχουν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες.

Η προειδοποίηση προέρχεται από τη νομική εταιρεία HD Claims, που εξηγεί πως προηγμένοι απατεώνες μπορούν να «διαβάσουν» κρυφά δεδομένα από τον QR ή τον γραμμωτό κώδικα της κάρτας επιβίβασης, ακόμη και αν τα εμφανή προσωπικά στοιχεία δεν φαίνονται. Εκτός από το να μη μοιραζόμαστε τέτοιες φωτογραφίες online, οι ειδικοί προτείνουν να καταστρέφουμε τα ταξιδιωτικά έγγραφα μετά τη χρήση τους, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου εισιτήρια συλλέχθηκαν ακόμη και από σκουπίδια ξενοδοχείων.

«Δεν είναι απλώς θέμα αμηχανίας στα social media, αλλά σοβαρό ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων», ανέφερε ο νομικός σύμβουλος της HD Claims, Adam Douglas, στο Travel + Leisure. «Αν παραβιαστούν τα στοιχεία σας ή ο λογαριασμός σας, μπορεί να χάσετε χρήματα ή ακόμη και ολόκληρες τις διακοπές σας».

Τον Μάιο του 2025, μια οικογένεια από το Χονγκ Κονγκ που ανάρτησε φωτογραφίες της κάρτας επιβίβασης για να γιορτάσει ένα επικείμενο ταξίδι βρέθηκε αντιμέτωπη με απρόσμενα προβλήματα: οι θέσεις τους άλλαξαν, τα ειδικά γεύματα κοσσέρ ακυρώθηκαν και -το χειρότερο- οι γονείς χωρίστηκαν από τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Wake Up Singapore.

Ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Tony Abbott, υπήρξε θύμα παρόμοιου λάθους: όταν δημοσίευσε στο Instagram την κάρτα επιβίβασης του, τα προσωπικά του στοιχεία και ο αριθμός διαβατηρίου έγιναν προσβάσιμα σε τρίτους. Ευτυχώς, ο χάκερ που απέκτησε τα δεδομένα τον προειδοποίησε αντί να τα χρησιμοποιήσει κακόβουλα, αναδεικνύοντας έτσι το πόσο εύκολο είναι να συμβεί.

Για περισσότερη ασφάλεια στα ταξίδια, οι ειδικοί συνιστούν και άλλα απλά μέτρα: να ερευνάτε καλά τον προορισμό, να μην αποκαλύπτετε τη διαμονή σας σε αγνώστους, να κλειδώνετε πόρτες και παράθυρα και να αποφεύγετε να μεταφέρετε αντικείμενα μεγάλης αξίας.