Οι αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Europa Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (11/12).

Στο Europa League οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τη Βικτόρια Πλζεν και οι «ασπρόμαυροι» κοντράρονται με τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας, ενώ στο Europa Conference League οι «κιτρινόμαυροι» θα αναμετρηθούν με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Ράμλα EurocupWomen

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Μπέτις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 6HD Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Ρόμα UEFA Europa League