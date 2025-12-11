Ένας πρόσφατα παντρεμένος άνδρας δέχτηκε σφοδρή κριτική αφού εξομολογήθηκε στο διαδίκτυο μια «αηδιαστική» συνήθεια της συζύγου του στο μπάνιο.

Σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση στο Reddit, ο άνδρας περιέγραψε λεπτομερώς τη συνήθεια της νέας του γυναίκας στο μπάνιο που τον «ενοχλούσε πραγματικά». «Η σύζυγός μου και εγώ παντρευτήκαμε πρόσφατα και μετακομίσαμε μαζί. Έχει μια συνήθεια στο μπάνιο που με ενοχλεί πραγματικά», έγραψε.

«Της αρέσει να αφήνει ούρα στην τουαλέτα και να μην τραβάει το καζανάκι κάθε φορά για να “εξοικονομήσει νερό”», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η σύζυγός του πήρε αυτή τη συνήθεια από τη μητέρα της.

Ο ίδιος παραπονέθηκε ότι κουράστηκε να μπαίνει στο μπάνιο και να μυρίζει πάντα «ούρα».

Αλλά «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» ήταν όταν αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου της.

Έχοντας φτάσει στα όριά του, την αποκάλεσε αηδιαστική, λέγοντας: «Δεν με νοιάζει να εξοικονομήσω μια δεκάρα, είσαι αηδιαστική, πρέπει να αρχίσεις να τραβάς το καζανάκι ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ (σ.σ. που πας στην τουαλέτα)».

Μετά το περιστατικό, η σύζυγός του έμεινε σιωπηλή και σταμάτησε να του μιλάει.

«Δεν μπορώ να μην νιώθω ότι έκανα κάτι λάθος, αλλά όσο το ξανασκέφτομαι, νιώθω ότι ήταν δικαιολογημένη αντίδραση», είπε.

Σε μια επεξεργασία που έκανε στη συνέχεια στο μήνυμά του, πρόσθεσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αφού της είχε ζητήσει και στο παρελθόν να τραβάει το καζανάκι.

«Προφανώς μου έκρυψε αυτή τη συνήθεια. Ζούσαμε μαζί για ένα χρόνο και ποτέ δεν το έκανε αυτό, και τώρα το ανακαλύπτω ξαφνικά», έγραψε.

Οι σχολιαστές διχάστηκαν, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τον σύζυγο ως «μα…κα». «Αποκάλεσες τη γυναίκα σου “αηδιαστική” και αναρωτιέσαι γιατί είναι αναστατωμένη; Δείξε τακτ», έγραψε ένας χρήστης.

«Πραγματικά πίστευε ότι όλοι θα τον υποστηρίζαμε και θα συμφωνούσαμε ότι η γυναίκα του είναι αηδιαστική», σχολίασε ένας άλλος.

Άλλοι έμειναν έκπληκτοι που το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο. «Ειλικρινά, αυτή η έκρηξη και η προσβολή θα έπρεπε να την οδηγήσουν να φύγει από το σπίτι και να ζητήσει διαζύγιο», σχολίασε κάποιος.

Η ανάρτηση, που έχει πάνω από 5.000 σχόλια, αποκάλυψε ότι το θέμα δεν είναι το καζανάκι της τουαλέτας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλάς στον σύζυγό σου, αναφέρει η New York Post.

Τι λέει σύμβουλος σχέσεων

Η σύμβουλος σχέσεων και οικειότητας, Σούζι Κιμ, εξέφρασε την άποψή της για το «δράμα», χαρακτηρίζοντας αυτό το είδος συμπεριφοράς ως «επιζήμιο».

«Η πραγματικότητα είναι ότι όταν ζεις με κάποιον, πολλές από τις αλληλεπιδράσεις σου αφορούν τις μικρές, καθημερινές οικιακές συνήθειες», είπε η Κιμ. «Αν σε ενοχλούν οι συνήθειες του συντρόφου σου στην τουαλέτα, είναι κάτι που μπορεί να σε επηρεάζει κάθε μέρα, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει σταδιακά δυσαρέσκεια με την πάροδο του χρόνου».

Ωστόσο, σύμφωνα με τη σύμβουλο, το μεγαλύτερο ζήτημα σε αυτό το σενάριο ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και επικοινωνήθηκε το θέμα. «Ο τρόπος με τον οποίο ένα ζευγάρι χειρίζεται τις διαφωνίες, μεγάλες ή μικρές, αντανακλά και καθορίζει την υγεία της σχέσης», εξήγησε.

«Σχόλια όπως αυτό υποδηλώνουν έλλειψη σεβασμού και περιφρόνηση. Οι επαναλαμβανόμενες κριτικές και εκφράσεις περιφρόνησης υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και τη σύνδεση».

Η Κιμ συμβούλεψε τα ζευγάρια να αποφεύγουν να κριτικάρουν τους συντρόφους τους και να δίνουν το παράδειγμα μοιράζοντας τις δικές τους ανάγκες και συναισθήματα χωρίς να καταφεύγουν σε κατηγορίες. «Δεν έχει να κάνει με το να κάνεις τον σύντροφό σου να νιώσει ότι κάνει λάθος, αλλά με το να εξηγήσεις τον αντίκτυπο που έχει η συμπεριφορά του πάνω σου και στη συνέχεια να του ζητήσεις να αλλάξει».

Παρά τον «θόρυβο» που προκάλεσε η ανάρτηση, η συζήτηση κατέληξε σε ένα σαφές συμπέρασμα: όταν πρόκειται για σχέσεις, ο σεβασμός έρχεται πρώτος και οι κανόνες του σπιτιού δεύτεροι.