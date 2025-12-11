Τις θέσεις του για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026, μέσω της καθιερωμένης ετήσιας μελέτης, που εκπονεί στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα οικονομίας, παρουσιάζει, σε ειδική εκδήλωση-συζήτηση, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Συγγραφείς της μελέτης είναι οι:

Αλογοσκούφης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Γκόγκας Περικλής, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καινούργιος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Κουντούρη Φοίβη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Cambridge, Επικεφαλής Επιστήμονας της Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενώσεων Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Διευθύντρια του Δικτύου AE4RIA.

Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Μπαρτζώκας Αντώνης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης, ΕΚΠΑ.

Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γαλανός Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τη μελέτη παρουσιάζουν ο ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρώην Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης και ο Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργόβας.

Τις απόψεις τους καταθέτουν η ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός, Λούκα Κατσέλη και ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και πρώην Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Χριστοδουλάκης.

Τη συζήτηση προλογίζει ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Συντονίζει η δημοσιογράφος, Εύη Φραγκάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00-14:00, στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα 5).

Δείτε live την εκδήλωση: