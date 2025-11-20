Κατατέθηκε, στην Ολομέλεια της Βουλής, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2026.

Μαζί με τον προϋπολογισμό του 2026 και την εισηγητική του έκθεση, κατατέθηκε η έκθεση των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των γενικών διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η ετήσια έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και οι δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει.

Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του προϋπολογισμού επιδόσεων οικονομικού έτους 2026. Επιπλέον, κατατέθηκε ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός του κράτους οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι ότι είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ενημέρωσε το Σώμα ότι πέρα από το καθιερωμένο usb, ο προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή QR code στο cloud και ότι από του χρόνου το usb καταργείται.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αφού παρέλαβε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά τον προϋπολογισμό του 2026, ανακοίνωσε ότι η συζήτησή του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνει σε τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025.

Στην Ολομέλεια η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 θα αρχίσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.