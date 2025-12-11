Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου ο κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Δημήτρης Βέργος. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απορρίπτει το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το χρονικό της δολοφονίας και η πρωτόδικη απόφαση

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι Αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

Ο κατηγορούμενος, που είχε καταδικασθεί πρωτόδικα για τη δολοφονία, είχε ζητήσει ελαφρυντικά για τη μείωση της ποινής του.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο.

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Κατόπιν αυτών το δικαστήριο του επέβαλε ισόβια κάθειρξη. Η υπεράσπιση επεδίωξε να αποδείξει μειωμένο καταλογισμό ή βρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να αμβλυνθεί η ποινή του εγκλήματος.