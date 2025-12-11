Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ., με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος, ο οποίος κατάγεται από τον Πύργο αλλά ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία για το patrisnews.gr

Ο Ζαχαρίας Φάμελος ασχολούνταν εδώ και πολλά χρόνια ενεργά με το djing, έχοντας πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας.

Παράλληλα, υπήρξε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής με προσωπικές κυκλοφορίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνική του κατάρτιση.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.

Από την πρόσκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 38χρονος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, το αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη καθώς κινούνταν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, παρασύροντας τη μοτοσικλέτα. Η μαρτυρία αυτή εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.