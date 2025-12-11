Τις εγκαταστάσεις της Airbus Helicopters επισκέφθηκε χθες στη Μαρινιάν στη Γαλλία ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο κατασκευής των τριών πρώτων ελικοπτέρων H215 Super Puma, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σύμβαση που έχει συναφθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», συνολικής αξίας 311,2 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση προβλέπει την προμήθεια οκτώ νέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου τύπου Airbus H215, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δύο. Τα ελικόπτερα θα παραδοθούν σταδιακά εντός τεσσάρων ετών, ενώ οι δύο πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για το 2026. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα ελικόπτερα θα έχουν επιχειρησιακή διαθεσιμότητα 95% κατά τη θερινή περίοδο και ετοιμότητα απογείωσης εντός 20 λεπτών.

Όπως υπογραμμίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την προμήθεια των νέων ελικοπτέρων, «η χώρα ενισχύει καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και την εκτέλεση σύνθετων αποστολών σε απαιτητικές συνθήκες».

Τα πυροσβεστικά ελικόπτερα H215 αποτελούν μέλη της οικογένειας Super Puma και χαρακτηρίζονται από 4άξονο αυτόματο πιλότο, κατάλληλο για επιχειρήσεις ημέρας και νύχτας, εμβέλεια 579 ναυτικών μιλίων, αυτονομία άνω των 2 ωρών, δεξαμενή νερού 3.785 λίτρων και δυνατότητα μεταφοράς έως 19 πυροσβεστών.

Μεταξύ άλλων, η σύμβαση περιλαμβάνει εκπαίδευση 32 ατόμων (16 ιπτάμενο και 16 τεχνικό προσωπικό) και 8.700 ώρες πλήρους επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης.

Την ωρίμανση του έργου και τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία ανέλαβε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου/Growthfund, ενώ η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (77,8 εκατ. ευρώ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 (233,4 εκατ. ευρώ).

Στη συνέχεια, ο κ. Κεφαλογιάννης πραγματοποίησε επίσκεψη στη βάση της Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας, στην πόλη Νιμ. Στο επίκεντρο της επίσκεψης τέθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων φυσικών καταστροφών που προκαλεί η κλιματική κρίση.

«Ολοκληρώσαμε μία πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη στη Γαλλία, τόσο στις εγκαταστάσεις της Airbus Helicopters όσο και στη βάση της Πολιτικής Προστασίας στη Νιμ, όπου είχαμε την ευκαιρία από τη μία να δούμε την πρόοδο των εργασιών για τα νέα ελικόπτερα που θα παραλάβει η Ελλάδα από το 2026, τύπου H215, όπως επίσης και να συντονίσουμε τις δράσεις μας με το αντίστοιχο υπουργείο της Γαλλίας σχετικά με τον οδικό χάρτη συνεργασίας, τον οποίο υπογράψαμε τον Ιούλιο όσον αφορά την εκπαίδευση, την αμοιβαία συνδρομή αλλά και τα εναέρια μέσα. Χτίζουμε μία συνεργασία στρατηγική όσον αφορά την Πολιτική Προστασία, που θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας έναντι των απειλών της κλιματικής κρίσης», δήλωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη βάση της Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας συζητήθηκε η εφαρμογή του πρόσφατου Οδικού Χάρτη Ενισχυμένης Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για κοινές δράσεις σε τομείς όπως η τεχνική υποστήριξη, η επιχειρησιακή συνεργασία και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο ευρωπαϊκό σύστημα Πολιτικής Προστασίας. Οι δύο χώρες συνεργάζονται συστηματικά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και στο rescEU, ιδιαίτερα σε θέματα δασοπυρόσβεσης, αεροπορικών επιχειρήσεων και ετοιμότητας για μεγάλης κλίμακας κρίσεις.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιχειρησιακή συνεργασία των δύο χωρών κατά τις πρόσφατες περιόδους υψηλού κινδύνου, η αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις πυρκαγιών, τα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και η συνέχιση του προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστικών δυνάμεων. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή εμπειριών για την αξιοποίηση νέων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων πυροσβεστικών εργαλείων.

«Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας και την κοινή δέσμευση για ακόμη πιο αποτελεσματικές και συντονισμένες δράσεις στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.