Ανάρτηση έκανε η Ελληνική Αστυνομία, για το φρικτό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 90χρονος έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, αφού του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα επειδή, όπως είπε, «ήταν άρρωστος».

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια», ξεκινά η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στην οποία γράφει επίσης ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».

«Respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», γράφει επίσης η ανάρτηση, με την ΕΛ.ΑΣ. να στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».

🤔Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.

👮Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.

🐕Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν… pic.twitter.com/7Qk72rIwQB — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 11, 2025

Το χρονικό

Σημειώνεται πως σε βάρος του 90χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο υπερήλικας έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει. Περιπατητής το εντόπισε χθες το πρωί και ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί το ξέθαψαν και το παρέδωσαν σε φιλοζωική οργάνωση. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει», φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.