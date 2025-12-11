Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 90χρονο που έθαψε ζωντανό σκυλί σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο υπερήλικας έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει. Περιπατητής το εντόπισε χθες το πρωί και ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί το ξέθαψαν και το παρέδωσαν σε φιλοζωική οργάνωση. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει», φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.