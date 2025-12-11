Σοκάρει βίντεο από την Αυστραλία, που δείχνει την τρομακτική στιγμή στην οποία το αλεξίπτωτο ενός skydiver τυλίχτηκε γύρω από το φτερό αεροπλάνου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο βόρειο Κουίνσλαντ.

Το Αυστραλιανό Γραφείο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο, στο οποίο φαίνεται το εφεδρικό αλεξίπτωτο να πιάνεται στο φτερό της ουράς και να ανοίγει κατά λάθος, αφήνοντας τον skydiver να κρέμεται στον αέρα.

Τα δραματικά πλάνα δείχνουν τον άνδρα να παλεύει για τη ζωή του, ενώ άλλοι αλεξιπτωτιστές παρακολουθούν έντρομοι.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Πώς κατάφερε να απελευθερωθεί από το αλεξίπτωτο

Ο skydiver κατάφερε να απελευθερωθεί κόβοντας τον ιμάντα και προσγειώθηκε σώος με το άλλο αλεξίπτωτό του, έχοντας ελαφρά τραύματα, όπως κοψίματα και μώλωπες στα κάτω άκρα.

Ο πιλότος δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε πίσω του. Καθώς τα πόδια του αλεξιπτωτιστή χτύπησαν την άτρακτο, ο χειρισμός του αεροσκάφους έγινε δυσκολότερος.

«Ο πιλότος θυμάται πως ένιωσε το αεροπλάνο να σηκώνει απότομα τη μύτη και είδε την ταχύτητα να πέφτει γρήγορα», δήλωσε ο επικεφαλής της ATSB, Angus Mitchell.