Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» μεταμορφώνεται σε έναν ξεχωριστό γιορτινό προορισμό, φιλοξενώντας ένα ανανεωμένο Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο εκπλήξεις και δράσεις για τα παιδιά. Από τις 19 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου, οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν εορταστικές δραστηριότητες στο Επίπεδο Αναχωρήσεων του αεροδρομίου.

Φέτος, την καρδιά του χριστουγεννιάτικου χωριού αποτελεί το «Σπίτι του Άγιου Βασίλη», ένας ζεστός και πολύχρωμος χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τον Άγιο Βασίλη, να φωτογραφηθούν μαζί του και να του παραδώσουν το γράμμα τους. Παράλληλα, και καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες, να «μεταμορφωθούν» μέσα από το διασκεδαστικό face painting εργαστήρι και να χορέψουν με τον εντυπωσιακό ξυλοπόδαρο που θα δίνει τον γιορτινό ρυθμό.

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργεί επίσης ειδικά διαμορφωμένο photobooth, όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να βγάλουν τις δικές τους γιορτινές φωτογραφίες. Με χριστουγεννιάτικα σκηνικά και διασκεδαστικά props, το photobooth θα προσφέρει μια χαρούμενη, αναμνηστική εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.

Η Fraport Greece συνεχίζει και φέτος την πρωτοβουλία της να διαδίδει το πνεύμα των γιορτών στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», δημιουργώντας έναν χώρο ανοιχτό σε όλους, ταξιδιώτες και κατοίκους της πόλης. Στόχος είναι το αεροδρόμιο να αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά σημείο συνάντησης, χαράς και δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια των εορτών.

Αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΗ Παρασκευή19 Δεκεμβρίου 17:30 – 20:30 Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών Γράμμα στον Άγιο Βασίλη Ζωγραφική προσώπου Οικολογικές Νιφάδες Άγιος Βασίλης Μεγαλοστολή 17:00 – 21:00 Photobooth 18:30 – 20:00 Ξυλοπόδαρος Σάββατο20 Δεκεμβρίου 13:00 – 16:00 Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών Ζωγραφική προσώπου Άγιος Βασίλης 12:30 – 16:30 Photobooth Κυριακή21 Δεκεμβρίου 11:00 – 14:00 Γράμμα στον Άγιο Βασίλη Άγιος Βασίλης Μεγαλοστολή Οικολογικές Νιφάδες 10:30 – 14:30 Photobooth 12:00 – 13:30 Ξυλοπόδαρος Τρίτη23 Δεκεμβρίου 13:00 – 16:00 Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών Ζωγραφική προσώπου Άγιος Βασίλης 12:30 – 16:30 Photobooth Τετάρτη24 Δεκεμβρίου 11:00 – 14:00 Γράμμα στον Άγιο Βασίλη Οικολογικές Νιφάδες Άγιος Βασίλης Μεγαλοστολή 12:00 – 13:30 Ξυλοπόδαρος 10:30 – 14:30 Photobooth Τρίτη30 Δεκεμβρίου 13:00 – 16:00 Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών Ζωγραφική προσώπου Άγιος Βασίλης 12:30 – 16:30 Photobooth Τετάρτη31 Δεκεμβρίου 11:00 – 14:00 Γράμμα στον Άγιο Βασίλη Οικολογικές Νιφάδες Άγιος Βασίλης Μεγαλοστολή 10:30 – 14:30 Photobooth 12:00 – 13:30 Ξυλοπόδαρος

Τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», μετατρέποντάς το σε ένα φωτεινό σημείο χαράς για μικρούς και μεγάλους, ώστε όλοι μαζί, ταξιδιώτες και κάτοικοι της πόλης, να ζήσουμε τη μαγική εμπειρία των γιορτών!