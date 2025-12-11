Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου Στέλιου Παπαδογιαννάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή στο φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη.

Ο 37χρονος τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής με τα σωστικά συνεργεία να περιμένουν το Super Puma για τη διάσωσή του. Ωστόσο, λόγω του δύσβατου σημείου, παρουσιάστηκε αδυναμία προσέγγισης του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα ο 37χρονος να παραδοθεί μετά από 24 ώρες, χωρίς τις αισθήσεις του, στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Το Super Puma δεν μπορούσε να κατέβει για να σώσει το παιδί μου. Γιατί δεν με ενημέρωσαν να πάρω ιδιωτικό ελικόπτερο;», δήλωσε ο πατέρας του 37χρονου Στέλιου, Γιάννης Παπαδογιαννάκης, που ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών.

Οι τραγικοί γονείς, όπως αναφέρουν στο patris.gr, δεν γνώριζαν ότι το παιδί τους είχε τραυματιστεί. Κανένας δεν τους ειδοποίησε, ούτε ως προς τον τραυματισμό του ούτε ως προς τις συνθήκες διάσωσής του.

Αν το παιδί είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, θα ζούσε. «Το παιδί μου δεν πέθανε από αιμορραγία, πέθανε από κωλυσιεργία», τόνισε χαρακτηριστικά η μητέρα του 37χρονου Στέλιου, Ξανθίππη Μπαρμπαγαδάκη. «Τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής και το παιδί μου το βγάλανε από το φαράγγι την επόμενη ημέρα. Είχε σπάσει λεκάνη και πλευρά και είχε υποστεί αιμορραγία στον πνεύμονα».

Όπως αναφέρουν οι γονείς, ο Στέλιος επικοινώνησε μαζί τους το βράδυ της Κυριακής για να τους πει ότι είναι καλά. Δεν τους ενημέρωσε για τον τραυματισμό του.

Ένα 24ωρο με σπασμένα πλευρά και αιμορραγία

«Δεν ήθελε να μας αναστατώσει. Οι υπεύθυνοι όμως θα έπρεπε να μας πάρουν τηλέφωνο να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι την άλλη μέρα είχε το παιδί τις αισθήσεις του. Γιατί χάθηκε; Πώς είναι δυνατόν; Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο. Είναι δυνατόν να μην ξέρουν πού πάνε και αν μπορούν να πάνε να επέμβουν; Αν από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε τα δεδομένα θα είχαμε ενεργήσει όπως πρέπει. Το παιδί μας τώρα θα ζούσε», ανέφερε ο πατέρας του 37χρονου.