Μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στα Αστερούσια Όρη στην Κρήτη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου με τραγικό αποτέλεσμα: ο 37χρονος Στέλιος, γνωστός και ως «Λούκος», ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Στέλιος, γνωστός και με το παρατσούκλι «Λούκος», αγαπούσε τη φύση και λάτρευε να εξερευνά τα πιο κρυφά και εντυπωσιακά σημεία της. Του άρεσε να βρίσκεται στις ψηλές κορφές και σε μέρη που συνδύαζαν παραδεισένια ομορφιά με τη δική τους άγρια γοητεία.

Την Κυριακή, κατά τη διάρκεια περιπάτου στα Αστερούσια Όρη, στο Φαράγγι Αμπά, τραυματίστηκε ενώ εκτελούσε κατάβαση στον καταρράκτη Αμπά, στο δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Σε κλήση προς το ΕΚΑΒ ανέφερε τραυματισμό στο πόδι και στα πλευρά.

Οι δυνάμεις διάσωσης -πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος- βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, αλλά η δυσκολία της προσέγγισης ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή από το ελικόπτερο Super Puma. Το πρωί της Δευτέρας, όμως, διαπιστώθηκε ότι ούτε το ελικόπτερο μπορούσε να φτάσει στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, κι έτσι ξεκίνησε μια δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες.

Έπειτα από αρκετές ώρες, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τον Στέλιο, διαπιστώνοντας δυστυχώς ότι δεν είχε επιβιώσει, σύμφωνα με το Creta24.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025».