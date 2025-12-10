Στην Καμπάνια της Ιταλίας, 50 χλμ. μακριά από τη Νάπολη, βρίσκεται το Μπενεβέντο, ένα μέρος ιστορικό που είναι γνωστό και ως η «πόλη των μαγισσών», εξαιτίας ενός ανατριχιαστικού θρύλου.

Το Μπενεβέντο δεν είναι από τους δημοφιλείς προορισμούς της Ιταλίας, αλλά σίγουρα αξίζει κανείς να το επισκεφτεί για να ζήσει λίγη από τη σκοτεινή και μυστηριώδη ατμόσφαιρα που αποπνέει, κυρίως λόγω του θρύλου. Αν και διαθέτει πολλά καλά διατηρημένα αρχαία μνημεία που αξίζουν την προσοχή του επισκέπτη.

Τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα είναι το Arch of Trajan, ένα από τα πιο σημαντικά και καλά διατηρημένα ρωμαϊκά μνημεία στην Καμπανία. Η αψίδα ανεγέρθηκε το 114 μ.Χ. προς τιμήν του αυτοκράτορα Τραϊανού και διαθέτει εντυπωσιακά ανάγλυφα.

Το Ρωμαϊκό Θέατρο είναι το δεύτερο σημαντικό μνημείο, το οποίο χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Αδριανό τον 2ο αιώνα μ.Χ. και είχε χωρητικότητα 10.000 θεατών. Σήμερα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, στα σημαντικά αξιοθέατα συγκαταλέγεται και η εκκλησία της Αγίας Σοφίας (Santa Sofia), ένα σπάνιο παράδειγμα λομβαρδικής αρχιτεκτονικής του 8ου αιώνα, αναγνωρισμένο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η εκκλησία έχει κυκλικό σχέδιο και ενσωματώνει κίονες από τον αρχαίο ρωμαϊκό Ναό της Ίσιδας.

Ο ανατριχιαστικός θρύλος των μαγισσών

Είναι γνωστός ως Streghe di Benevento και πρόκειται για μία από τις πιο συναρπαστικές λαϊκές παραδόσεις της Ιταλίας. Οι ρίζες του θρύλου βρίσκονται στα παγανιστικά τελετουργικά της αρχαιότητας και κεντρικό στοιχείο του είναι μια γιγαντιαία καρυδιά που βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Σάμπατο.

Γύρω από αυτόν υπάρχουν διάφορες ιστορίες, όπως ότι οι μάγισσες άλειφαν το σώμα τους με ένα μαγικό μύρο και πετούσαν πάνω σε σκούπες από σόργο (ένα είδος καλαμιού). Συγκεντρώνονταν κάτω από την καρυδιά κάθε Σάββατο βράδυ για να κάνουν Sabbat (όργια και τελετές) με τον διάβολο, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά με τη μορφή τράγου. Οι μάγισσες κατηγορούνταν για κάθε λογής κακοτυχίες, όπως παραμορφώσεις σε νεογέννητα, αποβολές, και εφιάλτες. Λεγόταν ότι μπορούσαν να τρυπώσουν κάτω από τις πόρτες τις νύχτες.

Τον 7ο αιώνα, ο Άγιος Βαρβάτος, επίσκοπος του Μπενεβέντο, θέλοντας να δώσει ένα τέλος στις δεισιδαιμονίες αυτές, διέταξε να ξεριζωθεί η ιερή καρυδιά και να χτιστεί εκκλησία στη θέση της. Ωστόσο, ο θρύλος παραμένει μέχρι και σήμερα ζωντανός. Μάλιστα, υπάρχει το διάσημο, κίτρινο λικέρ της πόλης, το Strega (Μάγισσα), το οποίο παρασκευάζεται από το 1860.