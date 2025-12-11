Η εκτίναξη των κρουσμάτων γρίπης έχει ρίξει το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS) στο «χειρότερο δυνατό σενάριο», ενώ βρίσκεται μπροστά σε εβδομάδα απεργιών των γιατρών, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι λοιμώξεις δεν έχουν φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμά τους.

Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται με γρίπη στην Αγγλία βρίσκεται σε επίπεδα-ρεκόρ για την εποχή, με τις εισαγωγές να έχουν υπερδιπλασιαστεί -άνοδος 55%- μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, σύμφωνα με νέα στοιχεία του NHS.

Την περασμένη εβδομάδα νοσηλεύονταν κατά μέσο όρο 2.660 ασθενείς με γρίπη καθημερινά, από 1.717 την προηγούμενη. Την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός ήταν 1.861, ενώ το 2023 μόλις 402.

Οι εβδομαδιαίες νοσηλείες γρίπης στην Αγγλία κορυφώθηκαν στους 5.408 ασθενείς τον περσινό χειμώνα και στους 5.441 τον χειμώνα 2022-23, το υψηλότερο επίπεδο μετά την πανδημία.

Το στέλεχος «σούπερ» γρίπης H3N2

Τα στοιχεία έρχονται καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει ένα νέο «σούπερ» στέλεχος γρίπης, το H3N2, το οποίο προκαλεί πιο σοβαρά συμπτώματα. Το H3N2 είναι διαφορετικό από το στέλεχος στο οποίο βασίστηκαν τα φετινά εμβόλια.

Το νέο κύμα γρίπης συμπίπτει με την προγραμματισμένη απεργία των ειδικευόμενων γιατρών την επόμενη εβδομάδα -μια κινητοποίηση που η κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει.

Ο υπουργός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι μια απεργία ειδικευόμενων γιατρών τα Χριστούγεννα θα είχε «εντελώς διαφορετικό βαθμό κινδύνου» σε σχέση με προηγούμενες κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι «δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη συνδικαλιστική οργάνωση στη χώρα που θα ενεργούσε με αυτόν τον τρόπο».

Τα εβδομαδιαία στοιχεία δείχνουν πως 106 ασθενείς με γρίπη βρίσκονταν την περασμένη εβδομάδα σε κλίνες εντατικής θεραπείας -από 69 μία εβδομάδα πριν-, αριθμός ρεκόρ για την εποχή.

Αυξημένα είναι και τα περιστατικά τύπου νοροϊού, με κατά μέσο όρο 354 κλίνες να καταλαμβάνονται καθημερινά από ασθενείς με διάρροια, εμετό ή συμπτώματα παρόμοια με νοροϊό -άνοδος 35% από τις 263 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Independent.

Γεμίζουν τα νοσοκομεία της Βρετανίας από το «πρωτοφανές» κύμα «σούπερ γρίπης»

Ενώ τα νοσοκομεία γεμίζουν, η εβδομαδιαία έκθεση του NHS δείχνει ότι 11.141 ασθενείς, δηλαδή το 12%, καθυστέρησαν πάνω από μία ώρα με ασθενοφόρο πριν παραδοθούν στα επείγοντα.

Η καθηγήτρια Meghana Pandit, εθνική διευθύντρια ιατρικών υπηρεσιών του NHS, δήλωσε:

«Με τη ζήτηση για τα επείγοντα και τα ασθενοφόρα σε επίπεδα-ρεκόρ και με την επικείμενη απεργία των ειδικευόμενων γιατρών, αυτό το πρωτοφανές κύμα “σούπερ γρίπης” αφήνει το NHS αντιμέτωπο με το χειρότερο δυνατό σενάριο για την εποχή -με το προσωπικό να πιέζεται στα όρια για να συνεχίσει να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

«Ο αριθμός ασθενών με γρίπη στο νοσοκομείο είναι εξαιρετικά υψηλός για την εποχή.

Ακόμη χειρότερα, συνεχίζει να αυξάνεται και η κορύφωση δεν έχει φανεί ακόμη, οπότε το NHS έχει μπροστά του μερικές εξαιρετικά δύσκολες εβδομάδες».