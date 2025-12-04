«Η Βρετανία πλήττεται από ένα “κύμα” γρίπης που θυμίζει “παλιρροϊκό κύμα”», προειδοποιούν οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Οι νοσηλείες λόγω γρίπης στην Αγγλία είναι οι διπλάσιες σε σχέση με το 2024 την ίδια περίοδο και επτά φορές υψηλότερες από το 2023. Την προηγούμενη εβδομάδα, κατά μέσο όρο 1.717 κρεβάτια σε νοσοκομεία καταλαμβάνονταν καθημερινά από ασθενείς με γρίπη, έναντι 1.098 το 2024 και 243 το 2023, ενώ 69 από αυτούς βρίσκονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με πέρυσι.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έξαρση αυτή θα μπορούσε να επιδεινωθεί τις επόμενες εβδομάδες λόγω των γιορτών, όπου πολλοί θα συναθροίζονται σε κλειστούς χώρους. Συνιστούν στους πολίτες με συμπτώματα όπως βήχας, πονόλαιμος ή καταρροή να περιορίσουν την επαφή τους με ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Παράλληλα, οι γιατροί πρόκειται να προχωρήσουν σε πενθήμερη απεργία από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου, προσθέτοντας επιπλέον πίεση στο σύστημα υγείας.

Ο ιός H3N2, που κυριαρχεί φέτος, θεωρείται πιο μεταδοτικός και επιφέρει σοβαρότερη νόσηση σε σχέση με το 2024.

Στη Σκωτία, οι κλινικά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά 45% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τις τρεις πιο πολυάσχολες μέρες για το ΕΚΑΒ το 2025, με αύξηση 20% στις κλήσεις λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να κάνουν το εμβόλιο κατά της γρίπης και της Covid, με περισσότερα από 16 εκατομμύρια εμβόλια να έχουν ήδη χορηγηθεί στην Αγγλία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Daily Mail.