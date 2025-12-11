Με μια ομιλία που αποτύπωσε με σαφήνεια τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, έδωσε το κεντρικό στίγμα της επετειακής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια της GRECOTEL. Η παρουσία του προσέθεσε κύρος και βαρύτητα στη συζήτηση, καθώς ανέδειξε τον τουρισμό ως στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης και παρουσίασε τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για τη δυναμική και τις δυνατότητες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.



Στην ομιλία του, ο κ. Στουρνάρας διατύπωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας τη δυναμική και τις δυνατότητες: «Το ελληνικό τουριστικό προϊόν διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ιδίως στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων που ευνοούν τον τουρισμό υψηλής δαπάνης και τους προορισμούς με ισχυρή ταυτότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις νέες ταξιδιωτικές τάσεις, πρόσθεσε: «Η στροφή των ταξιδιωτών προς εμπειρίες υψηλής ποιότητας, η αναζήτηση λιγότερο κορεσμένων προορισμών και η ενίσχυση της ζήτησης εκτός περιόδων αιχμής δημιουργούν ουσιαστικές ευκαιρίες διαφοροποίησης».

Ο κ. Στουρνάρας επικαλέστηκε στοιχεία πρόσφατων μελετών, σύμφωνα με τα οποία «εφόσον ακολουθηθεί μια στοχευμένη στρατηγική, είναι εφικτή η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη κατά 15% έως το 2035, καθώς και η μείωση της υπερσυγκέντρωσης αφίξεων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από 42% σε 34%».

Και συμπλήρωσε: «Η ενίσχυση του τουρισμού υψηλής δαπάνης, ιδιαίτερα από αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ασία, προσφέρει σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης των εσόδων, ενώ η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος μπορεί να δώσει νέα ώθηση στις υποδομές και στις επενδύσεις».

Τα μηνύματα της ομιλίας του Διοικητή ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική κατεύθυνση της GRECOTEL, η οποία επί 50 χρόνια στοχεύει σταθερά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Με συνεχείς επενδύσεις, νέες υποδομές και εμπειρίες υψηλού επιπέδου, ο Όμιλος ενσωματώνει τις διεθνείς τάσεις διατηρώντας και ενισχύοντας την ηγετική του θέση στον χώρο του ελληνικού τουρισμού.