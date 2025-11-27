Με επιδόσεις ρεκόρ, ένα εντυπωσιακό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ σε 6 προορισμούς ανά την Ελλάδα ως το 2030, αλλά και νέο άνοιγμα στο εξωτερικό, η Grecotel εισέρχεται στη δεύτερη 50ετία της πορείας της, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον ελληνικό τουρισμό. Η χρυσή επέτειος συμπίπτει με μία από τις ισχυρότερες χρονιές στην ιστορία του Ομίλου, με ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα και ενισχυμένες οικονομικές αποδόσεις.

Στην επετειακή εκδήλωση, η Μαρί Δασκαλαντωνάκη ανέδειξε την πορεία, τη φιλοσοφία και τα ορόσημα ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους ελληνικούς ομίλους στον χώρο της φιλοξενίας. Μίλησε για το πώς η οικογένεια, με ρίζες από την Κρήτη, μετέτρεψε την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία –τη φυσική τάση να ανοίγεις το σπίτι σου και να φροντίζεις τον επισκέπτη– σε μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική κουλτούρα που συνδέει τον τουρισμό με τον πολιτισμό και την ανάπτυξη προορισμών.

Η ίδια τόνισε ότι για τη Grecotel η φιλοξενία δεν είναι μια απλή οικονομική δραστηριότητα, αλλά ένα βαθύ ανθρώπινο συναίσθημα που διαπερνά κάθε πτυχή του Ομίλου εδώ και μισό αιώνα. Υπογράμμισε ότι η Grecotel δεν επενδύει μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά στη συνολική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, δημιουργώντας προορισμούς που εξελίσσονται πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην είσοδο της τρίτης γενιάς της οικογένειας στη διοίκηση, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εποχή της Grecotel συνεχίζει να βασίζεται στις ίδιες αξίες που διαμόρφωσαν την ταυτότητά της εδώ και 50 χρόνια.

Επιδόσεις ρεκόρ

Λειτουργώντας σήμερα 40 ξενοδοχεία και resorts με 25.000 κλίνες σε 15 προορισμούς και 200 σημεία εστίασης, ο όμιλος Grecotel το 2025 κατέγραψε ισχυρή οικονομική απόδοση, με τον κύκλο εργασιών να φθάνει τα 413 εκατ. ευρώ. «Οδηγοί» στην άνοδο παραμένουν η Κρήτη και η Κέρκυρα, που παράγουν το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία συνεχίζουν να αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές, συνεισφέροντας το 44% των εσόδων.

Το 2025, η Grecotel υποδέχθηκε 425.300 επισκέπτες από 190 χώρες, εκ των οποίων το 30% είναι επαναλαμβανόμενοι, 343.000 loyalty members, καταγράφοντας 2.314.000 διανυκτερεύσεις επισκεπτών και 925.500 διανυκτερεύσεις δωματίων, επιδόσεις που την καθιστούν ηγέτη στην ελληνική αγορά.

LUXME COSTA BOTANICA, Κέρκυρα

Η διαχρονική προσφορά

Ο Όμιλος απασχολεί 7.500 εργαζομένους, εκ των οποίων το 80% Έλληνες, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη του ελληνικού τουρισμού, με 49% γυναίκες και ανθρώπινο δυναμικό από 52 εθνικότητες. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 550 internships ενισχύουν την ανάπτυξη νέων επαγγελματιών, ενώ το 30% των θέσεων καλύπτεται από τις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση της Grecotel με την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το γενναίο επενδυτικό πρόγραμμα

Η Grecotel εισέρχεται στη δεύτερη πεντηκονταετία της με ένα νέο, ισχυρό στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2030 για το hospitality business σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην επέκταση μεγάλων αναπτύξεων, τη δημιουργία νέων μονάδων σε 6 προορισμούς – Κρήτη, Κέρκυρα, Κω, Πελοπόννησο, Θράκη-, νέα luxury hotel brands και είσοδο στην αγορά της εξοχικής τουριστικής κατοικίας.

MANDOLA ROSA, Κυλλήνη

Η ανάπτυξη νέων μονάδων σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κέρκυρα και Κω ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου σε κομβικούς προορισμούς, αναβαθμίζοντας το συνολικό τουριστικό προϊόν και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη, που ανοίγει τις πύλες του τον προσεχή Απρίλιο, δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά και μια συνειδητή στρατηγική εθνική επιλογή στήριξης της ακριτικής Θράκης.

Από το πρώτο ξενοδοχείο που θεμελίωσε ο ιδρυτής της Νίκος Δασκαλαντωνάκης στο Ρέθυμνο το 1975, η Grecotel διατηρώντας την έδρα της στη γενέτειρά της, την Κρήτη, εξελίχθηκε στον κορυφαίο ελληνικό όμιλο φιλοξενίας δραστηριοποιούμενο μέσω 80 εταιρειών. Κρατώντας σταθερά ψηλά τη σημαία της ελληνικής φιλοξενίας μπαίνει στη δεύτερη 50ετία της ιστορίας της, αφοσιωμένηστη διαμόρφωση του μέλλοντος και τη διαρκή αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.