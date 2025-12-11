Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League κι έκανε ακόμα ένα βήμα πρόκρισης. Για τους Βρετανούς ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο παίκτης που άλλαξε τα δεδομένα. Εξαιρετική παρουσία και μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι χάρισαν στη Σίτι ένα σπουδαίο τρίποντο στο «Μπερναμπέου». Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάαλαντ κλήθηκε να μιλήσει στο «CBS Sports» με τους Τζέιμι Κάραγκερ, Τιερί Ανρί και Μίκα Ρίτσαρντς, οι οποίοι σε μία από τις ερωτήσεις που του έκαναν, του ζήτησαν να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο δεν πανηγύρισε το γκολ. Όπως αποκάλυψε η αντίδρασή του ήταν εμπνευσμένη από την ταινία «Τροία» και τον χαρακτήρα του Αχιλλέα.

Haaland no celebration against Madrid 🥶🥶



pic.twitter.com/HX9PsltmvB — Notorious kendrix 🚀 (@AbasienoSam) December 11, 2025

«Γενικά δεν σκέφτομαι από πριν πώς θα πανηγυρίσω. Ποτέ. Μετά το γκολ που πέτυχα κόντρα στη Ρεάλ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να περπατήσω σαν τον “Αχιλλέα” από την ταινία. Να κάνω ότι δεν συνέβη τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία. Μετά κούνησα τον κεφάλι μου με αφορμή ένα meme στο Instagram, θα το στείλω στον Ρίτσαρντς μετά», τόνισε χαρακτηριστικά στο CBS Sports.