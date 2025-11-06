Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αφού σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ πέτυχε ένα μοναδικό επίτευγμα στο Champions League, το οποίο δεν έχει καταφέρει ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε πέντε διαδοχικές αναμετρήσεις του Champions League με τρεις διαφορετικούς συλλόγους: τη Σάλτσμπουργκ, την Ντόρτμουντ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Erling Haaland is now 10th in the all-time Champions League top scorers list.



He's only played 52 games 😳 pic.twitter.com/vQOnZeMnZo — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2025

Η απίστευτη ευχέρειά του στο σκοράρισμα τον έχει ήδη θέσει σε τροχιά να απειλήσει το μυθικό ρεκόρ του Άλαν Σίρερ για τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Premier League.