Μια απρόσμενη «έλλειψη οδηγών», καθώς πολλοί Ρώσοι ήταν μεθυσμένοι λόγω των γιορτών, φαίνεται να ανάγκασε την Ουκρανία να αναβάλει για αρκετές ημέρες την επίθεση που πραγματοποίησε τον Ιούνιο εναντίον του στόλου βομβαρδιστικών της Μόσχας.

Η επιτυχία της Επιχείρησης «Spider’s Web» εξαρτιόταν από μια ομάδα ανυποψίαστων Ρώσων οδηγών, οι οποίοι θα μετέφεραν τα drones στις επιλεγμένες τοποθεσίες, πιστεύοντας ότι επρόκειτο απλώς για ξύλινες καμπίνες.

Αφότου κατάφερε να τοποθετήσει τα drones μέσα στη Ρωσία την περασμένη άνοιξη, η SBU είχε αρχικά προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την επίθεση την Ημέρα Νίκης στις 9 Μαΐου, με στόχο να ταπεινώσει το Κρεμλίνο. Ωστόσο, οι εορτασμοί της ημέρας, μαζί με την Εργατική Πρωτομαγιά και το Ορθόδοξο Πάσχα, δημιούργησαν ένα απρόσμενο πρόβλημα, καθώς υπήρχε έλλειψη διαθέσιμων οδηγών που μπορούσαν να φέρουν σε πέρας την αποστολή.

Αξιωματούχοι της SBU ανέφεραν στη Wall Street Journal πως λόγω των γιορτών πολλοί οδηγοί ήταν μεθυσμένοι ή είχαν πάρει ρεπό. Πάντως, μέχρι τα τέλη Μαΐου, το Κίεβο και οι πράκτορές του κατάφεραν να βρουν μια ομάδα οδηγών που ήταν σε θέση να μεταφέρουν τα drones.

Ωστόσο, οι μεθυσμένοι οδηγοί δεν ήταν το μόνο εμπόδιο που αντιμετώπισε η SBU κατά την εκτέλεση αυτής της μυστικής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε έναν από τους προορισμούς μέσα στη Ρωσία, ένας από τους οδηγούς παρατήρησε ότι η οροφή μιας από τις καμπίνες είχε πέσει, ανακαλύπτοντας κρυμμένα τα drones στο εσωτερικό.

Ο σοκαρισμένος οδηγός επικοινώνησε αμέσως με τον εργοδότη του, που δεν ήταν άλλος από τον Άρτεμ Τιμοφέεφ, έναν 37χρονο πρώην Ουκρανό DJ που ζούσε στη Ρωσία και, μαζί με τη γυναίκα του, μια συγγραφέα ερωτικών μυθιστορημάτων, συναρμολόγησαν τα drones και τις καμπίνες που χρησιμοποιήθηκαν για την επιχείρηση.

Ο Τιμοφέεφ κατάφερε τελικά να πείσει τον Ρώσο οδηγό ότι τα drones και οι ξύλινες καμπίνες προορίζονταν για κυνήγι. Ο οδηγός, εν τέλει, τοποθέτησε ξανά την οροφή της καμπίνας και συνέχισε το ταξίδι του.

Η SBU αντιμετώπισε ένα ακόμα πρόβλημα όταν ένα από τα φορτηγά που χρησιμοποιούνταν παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της SBU και ο Τιμοφέεφ κατάφεραν να μεταφέρουν το φορτίο σε άλλο όχημα χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα.

Κάποια στιγμή, όταν το Κίεβο έχασε επικοινωνία με δύο από τις καμπίνες που μετέφεραν τα drones λόγω προβλημάτων με τη σύνδεση, οι αξιωματούχοι προσπάθησαν να πείσουν έναν Ρώσο οδηγό να διορθώσει το πρόβλημα χωρίς να καταλάβει τι πραγματικά έκανε.

Οι Ουκρανοί άρχισαν να φοβούνται ότι το σχέδιό τους είχε αποκαλυφθεί όταν ο οδηγός σταμάτησε να απαντάει στις κλήσεις τους. Ωστόσο, αργότερα έμαθαν από βίντεο και φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι το φορτίο τελικά είχε πιάσει φωτιά, προκαλώντας την έκρηξη των drones και τον θάνατο του οδηγού.

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις αναποδιές, η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία, καθώς 41 ρωσικά βαριά βομβαρδιστικά και άλλα πολεμικά αεροσκάφη υπέστησαν πλήγματα σε τέσσερις διαφορετικές αεροπορικές βάσεις.