Την ευκαιρία να μοιραστεί το όραμά του για μια νέα, σύγχρονη προσέγγιση στις Θερμοπύλες είχε ο παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας Arthur Mamou-Mani, μέσα από ειδικό βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Thermopylae Forum στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα.

Ο Mamou-Mani, γνωστός για τις πρωτοποριακές του ιδέες στη βιώσιμη αρχιτεκτονική και στον σχεδιασμό εμπειριών, τόνισε ότι οι Θερμοπύλες δεν αποτελούν μόνο έναν εμβληματικό ιστορικό τόπο – αλλά και ένα τοπίο με τεράστιο αφηγηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό.

Στο βίντεο που προβλήθηκε, παρουσίασε μια οραματική εκδοχή των Θερμοπυλών του σήμερα:

Ένα τοπίο θάρρους επαναπροσδιορισμένο μέσα από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική!

Μια περιοχή όπου ήπιες, ελαφριές κατασκευές αναδύονται φυσικά από τη γη, μονοπάτια αφηγούνται ιστορίες σταδιακά και ανοικτοί χώροι φιλοξενούν παιδιά, μαθητές και πολίτες που μαθαίνουν, συζητούν και δημιουργούν.

«Πέρα από τον μύθο και τη θρυλική μάχη, οι Θερμοπύλες είναι ένας ζωντανός χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει ιστορίες, μάθηση και ανθρώπινη σύνδεση», ανέφερε στο μήνυμα του.

Ο διάσημος αρχιτέκτονας ευχαρίστησε θερμά τον Βασίλη Μπαρτσώκα (The Design Ambassador) και τον Ηλία Μεσσίνα, ιδρυτή του ECOWEEK, για την πρόσκληση, καθώς και τα ιδρυτικά μέλη του Thermopylae Forum, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και Χρήστο Σταμάτη, που, όπως είπε, ξεκινούν ένα συμβολικό και ουσιαστικό εγχείρημα.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες που συμμετέχουμε σε μια συζήτηση που γεφυρώνει κληρονομιά, κοινότητα και αναγεννητικό σχεδιασμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα Mamou-Mani αποτέλεσε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του Forum, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το ιστορικό πεδίο των Θερμοπυλών μπορεί να επανανοηματοδοτηθεί ως χώρος μάθησης, έμπνευσης και διεθνούς συνεργασίας.