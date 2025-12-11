Η αναζήτηση του Ολυμπιονίκη Ράιαν Γουέντινγκ συνεχίζεται, με το FBI να δημοσιεύει πρόσφατα μια νέα φωτογραφία του Καναδού snowboarder, κατηγορούμενου ως ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές κοκαΐνης στον κόσμο (ο μεγαλύτερος στον Καναδά), που έχει ήδη συγκριθεί με τον «σύγχρονο Πάμπλο Εσκομπάρ».

Η φωτογραφία, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, δείχνει τον Γουέντινγκ το περασμένο καλοκαίρι στο Μεξικό. Οι πράκτορες τονίζουν ότι ο πρώην snowboarder, ένας από τους 10 πλέον καταζητούμενους από το FBI, αλλάζει συνεχώς την εμφάνισή του και προειδοποιούν ότι «μπορεί να αλλάξει χρώμα μαλλιών, εμφάνιση ή να κάνει οτιδήποτε για να αποφύγει τη σύλληψη».



Οι ΗΠΑ θέλουν να συλλάβουν τον Γουέντινγκ με τέτοια ένταση που έχουν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.



The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

Ο Κας Πάτελ, διευθυντής του FBI, δήλωσε ότι ο 44χρονος Καναδός ήταν «υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός προγράμματος ναρκοτρομοκρατίας χωρίς προηγούμενο τα τελευταία χρόνια».

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι δήλωσε ότι ο Γουέντινγκ οργάνωσε τη δολοφονία ενός ομοσπονδιακού μάρτυρα, με τον τελευταίο να δολοφονείται στο Μεντεγίν τον Ιανουάριο του 2025. Επίσης, κατηγορείται για παρενόχληση και εκφοβισμό μαρτύρων, δολοφονία, ξέπλυμα χρημάτων και διακίνηση ναρκωτικών.

Υπό την προστασία καρτέλ

Όλα δείχνουν ότι ο Γουέντινγκ ζει στο Μεξικό υπό την προστασία του καρτέλ Σιναλόα. Σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον, οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν ότι η οργάνωσή του δρα σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και άλλες χώρες, αποτελώντας τον μεγαλύτερο προμηθευτή κοκαΐνης στον Καναδά.

Εκτιμάται ότι το καρτέλ, που θεωρείται «μια από τις πιο παραγωγικές και βίαιες εγκληματικές οργανώσεις ναρκωτικών στον κόσμο», συγκεντρώνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.