Ανοδικά για έκτη συνεχόμενη χρονιά κινούνται οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Περιφέρεια Ηπείρου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη της τοπικής κτηματαγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, η περιοχή φαίνεται να προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό. Η τουριστική δραστηριότητα σε περιοχές όπως τα Σύβοτα, η έντονη φοιτητική ζήτηση στα Ιωάννινα και η εδραίωση των Ζαγοροχωρίων ως ισχυρού χειμερινού προορισμού συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της εικόνας αυτής.

Την περίοδο 2019–2025, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στην Ήπειρο έχει ενισχυθεί κατά 41%, ενώ το 2025 η αύξηση σε σχέση με το 2024 φτάνει το 7,3%. Στις ενοικιάσεις, η άνοδος από το 2019 έως σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας το 47,2%. Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης φτάνει πλέον τα 8,9 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 7,1% σε ετήσια βάση.

Θετική είναι και η εικόνα στην αγορά οικοπέδων. Παρά τη μικρή πτώση που καταγράφηκε το 2020, οι τιμές ανέκαμψαν τα επόμενα χρόνια και το 2025 διαμορφώνονται στα 133 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας συνολική αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2019. Αν και η άνοδος είναι σαφώς ηπιότερη από αυτή των κατοικιών, η σταθερότητα που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι το ενδιαφέρον παραμένει ενεργό.

Από τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, Πρέβεζα και Θεσπρωτία καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών, με την Άρτα να παραμένει η οικονομικότερη επιλογή (900 ευρώ/τ.μ.). Αντίστοιχα, στα ενοίκια, τα Ιωάννινα κρατούν διαχρονικά την πρώτη θέση, ενώ η Θεσπρωτία εμφανίζει τις χαμηλότερες τιμές. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αύξηση στην Άρτα, η οποία μέσα σε έναν χρόνο παρουσιάζει άνοδο 24,4% στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης.

Σε επίπεδο πόλεων, η Πρέβεζα παρουσιάζει την υψηλότερη μέση τιμή πώλησης το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ η Άρτα παραμένει η πιο προσιτή επιλογή παρά την ετήσια άνοδο 18,5%. Στην αγορά ενοικίων, τα Ιωάννινα φτάνουν τα 9,2 ευρώ/τ.μ., ενώ η Ηγουμενίτσα εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή. Σημαντική αύξηση 17,1% καταγράφεται στην Άρτα, όπου η ΜΖΤ ενοικίασης φτάνει πλέον τα 7,8 ευρώ/τ.μ.

Όσον αφορά το διαθέσιμο stock κατοικιών προς πώληση, περισσότερο από το 50% συγκεντρώνεται στην Π.Ε. Ιωαννίνων. Η Πρέβεζα ακολουθεί με 18% και η Θεσπρωτία με 16%, ενώ η Άρτα κρατά μόλις το 8%. Στα ενοίκια, η κυριαρχία των Ιωαννίνων είναι ακόμη μεγαλύτερη, γεγονός που αντανακλά τη συνεχή ζήτηση που δημιουργεί η παρουσία μεγάλου αριθμού φοιτητών και νέων νοικοκυριών.

Στις ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας, τα Σύβοτα παραμένουν στην κορυφή με μέση ζητούμενη τιμή 2.500 ευρώ/τ.μ., επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους ελκυστικότητα ως τουριστικού προορισμού υψηλής ζήτησης. Το Φανάρι και ο Δήμος Πρέβεζας συγκαταλέγονται επίσης στις πιο ακριβές περιοχές της Ηπείρου, ενώ οι οικονομικότερες επιλογές βρίσκονται σε Πασσαρώνα, Άρτα, Μέτσοβο, Παραμυθιά και Κεντρικό Ζαγόρι.

Η ζήτηση για αγορά κατοικιών παρουσιάζει σημαντική αύξηση το 2025, ενισχυμένη κατά 17,4% σε σχέση με το 2024. Η διεθνής ζήτηση αυξήθηκε κατά 9,6%, ενώ η εγχώρια καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας το 19,8%. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από αγοραστές σε Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα και Ολλανδία, με μονοκατοικίες, διαμερίσματα και μεζονέτες να αποτελούν τους δημοφιλέστερους τύπους ακινήτων. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη απήχηση τόσο για Έλληνες όσο και για ξένους ενδιαφερόμενους είναι τα Ιωάννινα, η Πρέβεζα και το Κεντρικό Ζαγόρι.