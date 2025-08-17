Τα καρότα προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία και θεωρούνται «σούπερ τρόφιμο», καθώς συμβάλλουν ακόμα και στην όραση στο σκοτάδι. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση αυτού του λαχανικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σεξουαλική ζωή των ανδρών, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη. Τα καρότα περιέχουν ενώσεις που ονομάζονται καροτενοειδή και όπως δείχνει η έρευνα, οι άνδρες που καταναλώνουν υψηλά επίπεδα αυτών είναι σχεδόν 60% πιο πιθανό να εμφανίσουν στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ). Η ένωση αυτή, την οποία το σώμα μετατρέπει σε βιταμίνη Α, έχει ευεργετικές ιδιότητες λόγω των αντιοξειδωτικών της χαρακτηριστικών, που προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες, ωστόσο η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να έχει αρνητική επίδραση.

Ερευνητές από το Νοσοκομείο Πανεπιστημίου Πεκίνου ανέλυσαν μια βάση δεδομένων ανδρών συμμετεχόντων για επιγενετικούς δείκτες, δηλαδή αλλαγές στο DNA, που σχετίζονται με υψηλά επίπεδα διαφορετικών ενώσεων. Σύμφωνα με την Daily Mail η ομάδα βρήκε σύνδεση με τη ΣΔ μόνο όσον αφορά τα καροτενοειδή. Αν και ο ακριβής μηχανισμός παραμένει ασαφής, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η υψηλή πρόσληψη καροτενοειδών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο ενδοθήλιο, το εσωτερικό στρώμα των αιμοφόρων αγγείων. Κατά τη σεξουαλική διέγερση, τα ενδοθηλιακά κύτταρα απελευθερώνουν μονοξείδιο του αζώτου, μια χημική ουσία που ξεκινά τη διαδικασία αυξάνοντας τη ροή του αίματος προς το πέος και προκαλώντας στύση, γεγονός που εξηγεί την πιθανή σχέση των καροτενοειδών με τη στυτική λειτουργία.

Τα καροτενοειδή βρίσκονται επίσης σε άλλα πορτοκαλί λαχανικά όπως η γλυκοπατάτα, η κολοκύθα βουτύρου και η κοινή κολοκύθα, καθώς και σε φρούτα όπως το βερίκοκο και το μάνγκο. Η ερευνητική ομάδα έγραψε στο περιοδικό Archives of Medical Science: «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι υψηλότερα επίπεδα καροτενοειδών συνδέονται σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας. Αυτό δείχνει ότι τα επίπεδα καροτενοειδών μπορεί να παίζουν πιθανό ρόλο στην ανάπτυξή της. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διερευνηθούν οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί με τους οποίους τα καροτενοειδή επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία και κατά πόσο οι διατροφικές αλλαγές μπορούν να μετριάσουν αυτόν τον κίνδυνο». Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε γνωστή σύνδεση μεταξύ των καροτενοειδών και της ΣΔ.