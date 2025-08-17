Ο Ντάβιντε Καλάμπρια αφίχθη αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/8) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Ιταλός δεξιός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο με τους «πράσινους», αποτελώντας την έβδομη θερινή τους ενίσχυση.

Μετά την άφιξή του και αφού ευχαρίστησε για την υποδοχή, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τη διοίκηση του Παναθηναϊκού που έδειξαν πως με θέλανε πολύ. Θέλω τώρα να γίνω αντάξιος των προσδοκιών τους. Για μένα ήταν μία επιλογή, να ξεκινήσω εκτός Ιταλίας. Μια νέα περιπέτεια. Είμαι προετοιμασμένος. Είμαι έτοιμος για νίκες και για τίτλους».

Ο Καλάμπρια αναφέρθηκε και στην επικοινωνία που είχε με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς: «Δεν ήταν εύκολο από την Ιταλία να δω το ματς με τη Σαχτάρ. Μίλησα και με τον Τζούρισιτς που τον γνωρίζω καλά και μου είπε πολλά».

Σε ό,τι αφορά τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν σχολίασε: «Η Μίλαν που ήταν για χρόνια η ομάδα μου είχε θερμούς οπαδούς. Το ίδιο και η Μπολόνια με την οποία έχω αγωνιστεί. Ξέρω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι πολύ θερμοί και ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους».