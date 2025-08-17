Ο Χεφτέ Μπετανκόρ έχει ήδη συνεχίσει την καριέρα του στην Αλμπαθέτε, ενώ το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026) θα στερήσει από τον Ολυμπιακό τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό την αναζήτηση ενός ακόμη επιθετικού, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Μαροκινό φορ και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Με δεδομένο ότι στο ρόστερ υπήρχαν ήδη δύο έμπειροι σέντερ φορ, ο στόχος των πρωταθλητών Ελλάδας ήταν να εντάξουν έναν νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, έναν μελλοντικό «Μπάμπη Κωστούλα».

Αυτόν φαίνεται πως τον βρήκαν στο πρόσωπο του Τάλις, ενός 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, ύψους 1,84 μ., που προστέθηκε αιφνιδιαστικά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού το Σάββατο (16/08).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πειραιώτες έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Παλμέιρας για την αγορά του 70% των δικαιωμάτων του παίκτη έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η ολοκλήρωση της μεταγραφής εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη συναίνεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Η συγκεκριμένη κίνηση φέρει τη «σφραγίδα» του Εντού, επικεφαλής αγωνιστικού σχεδιασμού των ομάδων του ομίλου Μαρινάκη (Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ, Ρίο Άβε) και πρώην αθλητικού διευθυντή της Άρσεναλ.

Ο 47χρονος Βραζιλιάνος γνωρίζει σε βάθος τη λατινοαμερικανική αγορά και αξιοποιεί τις διασυνδέσεις του, καθοδηγώντας τις μεταγραφικές κινήσεις τόσο της Νότιγχαμ όσο και του Ολυμπιακού, με βασικό στόχο την ανακάλυψη νέων ταλέντων.

Ο Τάλις εκπροσωπείται από το κορυφαίο γραφείο μάνατζμεντ Bertolucci Sports, που έχει στο πελατολόγιό του σημαντικά ονόματα όπως οι Μπρούνο Γκιμαράες, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Ματέους Κούνια και Μαρκίνιος. Στη Φόρεστ συνεργάζονται ήδη με τον οργανισμό οι Μοράτο και Ζαΐρ Κούνια. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι η αγγλική ομάδα απέκτησε τους Ιγκόρ Ζεσούς και Κούνια, ενώ ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Λορέντσο Σιπιόνι και συνεχίζει να εξετάζει περιπτώσεις Αργεντινών εξτρέμ όπως οι Σαντίνο Αντίνο και Κέβιν Σενόν.

Παράλληλα, το «ερυθρόλευκο» δίκτυο στη Βραζιλία παραμένει ενεργό και για την ενίσχυση της άμυνας, με τον Μάνσα της Φορταλέζα να βρίσκεται στη λίστα.

Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του

Όσον αφορά τον Τάλις, πρόκειται για έναν 20χρονο επιθετικό που ξεκίνησε την καριέρα του ως μεσοεπιθετικός και πλέον αγωνίζεται στην κορυφή, χάρη στην έφεση που έδειξε στο σκοράρισμα με τις Ακαδημίες της Παλμέιρας. Στην ομάδα Κ20 πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν το 2024, σημειώνοντας 32 γκολ σε 46 εμφανίσεις, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για τον 21ο αιώνα στο συγκεκριμένο ηλικιακό πρωτάθλημα.

Οι επιδόσεις αυτές τού έδωσαν την ευκαιρία να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2025 απέναντι στην Πορτουγκέσα για το Παουλίστα. Έκτοτε, μετράει 12 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Παλμέιρας, έχοντας σκοράρει δύο φορές σε περίπου 450 αγωνιστικά λεπτά.

Εκτός από την ικανότητά του στο γκολ, ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, τη δημιουργικότητά του και την «ανάγνωση» του παιχνιδιού, στοιχεία που απέκτησε από την εμπειρία του ως «δεκάρι». Διαθέτει καλή ταχύτητα, χωρίς αυτό να είναι το βασικό του προσόν, ενώ σκοράρει και με τα δύο πόδια, αποτελώντας παράλληλα απειλή στον αέρα.

Γενικά, πρόκειται για έναν πολυδιάστατο επιθετικό που μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία. Ωστόσο, παραμένει «άγουρος» και θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, τόσο λόγω αλλαγής τρόπου ζωής όσο και αγωνιστικού στιλ, αφού θα πρέπει να αφήσει πίσω τον αυθορμητισμό του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και να ανταποκριθεί στις αυστηρές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού.

Η πορεία του

Ο Τάλις έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην CRB, στην πόλη Αλαγκόας όπου γεννήθηκε. Σε ηλικία 12 ετών έπαιζε ως στόπερ και αριστερός μπακ, στη συνέχεια μετακινήθηκε στη θέση του αμυντικού χαφ και έπειτα ως μεσοεπιθετικός. Αυτή η πορεία τον οδήγησε το 2021 στην Ακαδημία της Παλμέιρας.

Ο νεαρός επιθετικός είναι επίσης γνωστός για τη μετριοφροσύνη του. Όταν ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον ομάδων όπως η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε δηλώσει: «Χαίρομαι που με συνδέουν με παγκόσμιους συλλόγους, αλλά όλη η προσοχή μου είναι εδώ στην Παλμέιρας. Προσπαθώ να μην το βλέπω, παρότι οι φίλοι μου το στέλνουν. Αποφεύγω να το βλέπω. Είναι για να μένω συγκεντρωμένος και να μην μου ανέβει στο κεφάλι».

Τον χαρακτήρα του είχε επισημάνει και ο Αμπέλ Φερέιρα, πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δηλώσει: «Η ωριμότητά του με εντυπωσίασε. Του ζητώ να απολαύσει το παιχνίδι και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό».