Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή το βράδυ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Ντοράντο στην Μπογκοτά της Κολομβίας, όταν ο επιχειρηματίας Έκτορ Σαντακρούζ συνελήφθη αφού χαστούκισε τη δικηγόρο Κλαούντια Σεγκούρα, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού για μια θέση στο χώρο αναμονής της Πύλης 9.

Ο καυγάς ξεκίνησε, σύμφωνα με την Daily Mail, όταν ο Σαντακρούζ ζήτησε από τη Σεγκούρα να σηκωθεί από τη θέση της, ώστε να μπορέσει να καθίσει δίπλα στη σύζυγό του, Κάρεν ντε Σαντακρούζ. Η Σεγκούρα αρνήθηκε, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κάποια ένδειξη πως η θέση ήταν κατειλημμένη. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ο Σαντακρούζ φάνηκε σε βίντεο να της χτυπά το κινητό που είχε στο χέρι και να τη χαστουκίζει δυνατά στο πρόσωπο.

Brawl erupts in airport after man slapped woman for refusing to get up from seat next to his wife pic.twitter.com/6O9ITmVGIC