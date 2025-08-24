Υπό έρευνα των έμπειρων ανδρών του κλιμακίου της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκονται 6 ανήλικοι ώστε να αποδειχθεί αν συμμετείχαν ή όχι στις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα μετά από εισαγγελική παραγγελία, ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από παιδιά και γονείς.

Ήδη έχουν δώσει εξηγήσεις 13χρονα και 14χρονα μαζί με τους κηδεμόνες τους, σχετικά με το αν εμπλέκονται ή ευθύνονται για την εκδήλωση φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερέτριας στην Εύβοια.

Οι αρχές εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διευκρινιστούν οι κινήσεις τους.

Πρόκειται για 5 αγόρια και 1 κορίτσι, κάποια είναι αδέρφια.

Πριν από λίγες ημέρες είχαν προσαχθεί 2 ανήλικοι και ο γονείς τους λόγω πρόκλησης φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αμαρύνθου.

Μετά από έρευνα, αποδείχθηκε πως μια ομάδα 8 παιδιών φέρονται να έβαζαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή της Αμαρύνθου στο Δήμο Ερέτριας. Οι προσαγωγές εν τέλει δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις.