Στο επίκεντρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται 770 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κυρίως πρώτης κατοικίας, καθώς και φάκελοι κληρονομιών, χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών. Οι ελεγκτές εξετάζουν τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myProperty, με στόχο να διαπιστώσουν αν πληρούνται οι όροι για την εφαρμογή των υψηλών αφορολόγητων ορίων, τα οποία φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές.

Έλεγχοι που «τρέχουν»

Με βάση το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού έχουν μπει:

270 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης πρώτης κατοικίας. Οι φοροελεγκτές εξετάζουν εάν όσοι απαλλάχθηκαν από τον φόρο πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων:

α) Ο αγοραστής, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα δεν πρέπει να διαθέτουν πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση σε άλλη κατοικία, ούτε οικόπεδο οικοδομήσιμο που να καλύπτει στεγαστικές ανάγκες, σε περιοχή με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

β) Το ακίνητο πρέπει να είναι οικοδομήσιμο κατά την αγορά και εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ενώ δεν επιτρέπεται συγγενική σχέση πρώτου βαθμού αγοραστή–πωλητή.

Υπενθυμίζεται ότι η απαλλαγή ισχύει μόνο αν το ακίνητο παραμείνει στον αγοραστή για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Το αφορολόγητο όριο που ισχύει για την πρώτη κατοικία είναι ανάλογο με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου. Συγκεκριμένα ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για άγαμους, 250.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα τέκνα και 30.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

230 δηλώσεις φόρου κληρονομιάς. Οι ελεγκτές ελέγχουν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, διαθήκες, πληρεξούσια, βεβαιώσεις οφειλών και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του αφορολόγητου. Η κληρονομιά έως 150.000 ευρώ είναι αφορολόγητη, ενώ στη συνέχεια ισχύει κλίμακα: 1% έως 300.000 ευρώ, 5% έως 600.000 ευρώ και 10% πάνω από αυτό το όριο. Υπάρχει επίσης ειδικό αφορολόγητο 400.000 ευρώ για επιζώντες συζύγους (μετά από πενταετή γάμο) και ανήλικα τέκνα.