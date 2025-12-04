Ήταν μια από εκείνες τις βραδιές όπου η πολιτική επικαιρότητα δεν διαμορφώνεται από μια ανακοίνωση ή μια είδηση, αλλά από μια ατμόσφαιρα και μία παρουσίαση ενός βιβλίου, της «Ιθάκης».

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «ένα μεγάλο πολιτικό Bing Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς», δήλωσε επί λέξει; «Φίλες και φίλοι, άφησα για το τέλος το κρίσιμο ερώτημα: Και πώς θα γίνουν όλα αυτά;».

Εκείνη την ώρα πετάγεται ένας από το πλήθος και του φωνάζει: «Με ένα δικό σου κόμμα!». Εκείνος χαμογελά και γνωρίζοντας καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας με το κοινό του απαντά επίσης στον ενικό: «Εσύ άκουσες για τους κύκλους τώρα και έχεις πάρει φόρα…». Ο πρώην πρωθυπουργός σε κανένα σημείο της ομιλίας του δεν ανέφερε ανοικτά ότι προχωρά στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα συγκεντρώσει γύρω του τις προοδευτικές δυνάμεις της Κεντροαριστεράς προκειμένου να αντιταχθεί στη σημερινή κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα όμως, ολόκληρη η ομιλία του αυτό ακριβώς απέπνεε. Το είπε πολλάκις με τον δικό του έμμεσο τρόπο.

Όπως ανέφερε, απαιτείται «να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο το κοινό μας όραμα για μια πατρίδα που μπορεί να αλλάξει με εντιμότητα, σχέδιο και δικαιοσύνη. Και αυτό το όραμα δεν μπορεί να αφορά μόνο μια παράταξη, αυτό το όραμα πρέπει να αφορά την Ελλάδα και να ακουμπά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Για αυτό μιλώ για την ανάγκη ενός Νέου Πατριωτισμού. Σήμερα μιλώ και για την ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης». Παράλληλα έκανε λόγο για την «ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας που χρειάζεται η πατρίδα μας».

Παράλληλα στράφηκε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφέροντας πως επί της ουσίας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού σύμφωνα με τα λεγόμενά του: «Όσο η αντιπολίτευση αδυνατεί να παράγει το οξυγόνο που η κοινωνία χρειάζεται και απαιτεί. Κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους. Και για όσους τις αμφισβητούν, το ίδιο. Αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία αργότερα, να γίνουν αυτοί οι πρώτοι στο χωριό. Η κοινωνία όμως δε νοιάζεται γι΄ αυτό, για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις. Ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης. Η κοινωνία νοιάζεται και αγωνία για εναλλακτική προοπτική απέναντι στην Ελλάδα του Φραπέ και της Φεράρι, απέναντι στην Ελλάδα που μας πληγώνει, να υπάρξει ρεαλιστικό σχέδιο και προοπτική για μια Ελλάδα που μας αξίζει».

Τι μέλλει γενέσθαι από ‘δω και πέρα; Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ο Τσίπρας σκοπεύει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδειών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν θα πρόκειται για μια κλασική περιοδεία προώθησης βιβλίου.

Ο ίδιος άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πραγματοποιεί δημόσιες ομιλίες με θεματική το περιεχόμενο της «Ιθάκης», ούτε θα επιδιώξει να απαντήσει στις πολιτικές αιτιάσεις που έχουν ήδη εκφράσει πρώην σύντροφοί του. Θεωρεί ότι όσα είχε να πει, τα έγραψε, και ότι ο αναγνώστης μπορεί να εξαγάγει τα συμπεράσματά του χωρίς επιπλέον καθοδήγηση ή διευκρινίσεις. Ο ίδιος μάλιστα επιλέγει να μην εμπλακεί σε μια διαδικασία δημόσιας αντιπαράθεσης.

Αυτή η στάση ερμηνεύεται ως μια στρατηγική επιλογή: αντί να μπει στο παιχνίδι των άμεσων πολιτικών αντιδράσεων, προτιμά να χαράξει μια πιο υπολογισμένη πορεία επανασύνδεσης με την κοινωνία, μακριά από κομματικά κέντρα και έντονες δηλώσεις. Με τις περιοδείες λοιπόν να αποτελούν το επόμενο άμεσο στάδιο, για την προώθηση του βιβλίου, η άνοιξη του 2026 προβάλλει ως πιθανή αφετηρία μιας νέας πολιτικής εξόρμησης.

Η επάνοδός του μπορεί να μην είναι ακόμη πλήρως διατυπωμένη και άμεσα δημόσια, όμως τα σημάδια δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πολιτικής αφήγησης, την οποία ο ίδιος γράφει με τον δικό του ρυθμό – από την «Ιθάκη» προς ό,τι έπεται.