Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 4/12 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Χάος επικρατεί στον Κηφισό μετά από την ανατροπή φορτηγού που συγκρούστηκε με ΙΧ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας.

Το τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό σημειώθηκε γύρω στις 6:00 στο ρεύμα ανόδου όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα την ανατροπή του τελευταίου.

Από τα εμπορεύματα που έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο έχουν κλείσει και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας καθώς συνεργεία της περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να τα απομακρύνουν.

Στο σημείο, στο ύψος της Καλυφτάκη, επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς οι ουρές των αυτοκινήτων είναι τεράστιες. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται από μία λωρίδα και τη ΛΕΑ.

Το φορτηγό παραμένει στο οδόστρωμα και αναμένεται γερανός για να το απομακρύνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οι δύο ελαφρά τραυματίες ήταν από το ΙΧ.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.