Με στρατηγικό ορίζοντα το 2030, κινείται η κυβέρνηση θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημέρα χωρίς να περιχαρακώνεται σε έναν εκλογικό σχεδιασμό ενόψει της κάλπης του 2027. Το πλαίσιο αυτό έθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στο 36ο Greek Economic Summit, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν με στόχο, όσο δημιουργείται δημοσιονομικό περιθώριο, να συνεχίζονται οι μειώσεις των φόρων και παράλληλα να αυξάνονται οι μισθοί και να κατανέμεται δίκαια το μέρισμα της ανάπτυξης.

Περιγράφοντας το σχέδιο μετεξέλιξης της χώρας, εξήγησε ότι η ανάπτυξη βασίζεται περισσότερο σε επενδύσεις και εξωστρέφεια, σε αντίθεση με το παρελθόν που στηριζόταν σε δανεικά και κατανάλωση. «Αυτό το μοντέλο αλλάζει. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτόν τον δρόμο και να τον διανύσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον αγώνα που κάνει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες σε πολλά επίπεδα, λέγοντας: «Η μάχη με το βαθύ κράτος είναι συνεχής». Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε ότι η μεταρρύθμιση που προβλέπει την υπαγωγή του οργανισμού στην ΑΑΔΕ έχει βραχυπρόθεσμο κόστος, καλώντας τον αγροτικό κόσμο να δείξει κατανόηση, καθώς οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, παραγωγοί στο τέλος θα βρεθούν ωφελημένοι, καθώς θα λάβουν περισσότερα χρήματα.

Με «οδηγό» την πολιτική σταθερότητα

Με την αντιπολίτευση να παραμένει κατακερματισμένη και τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, να προαναγγέλλει νέο κόμμα με αυτοργάνωση, λέγοντας ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσσει την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση οικονομικής ευημερίας. Χαρακτηρίζει δυσλειτουργικές τις κυβερνήσεις συνεργασίας, δίνοντας παραδείγματα από το εξωτερικό, και επί της ουσίας καθιστά σαφές ότι αν διαταραχθεί η οικονομική σταθερότητα που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, τότε ο κίνδυνος για οπισθοδρόμηση θα είναι προ των πυλών.

Ξεκαθάρισε ότι μακρά προεκλογική περίοδος δεν θα υπάρξει και πρόσθεσε: «Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις πολιτικές μας, και αυτό είναι απολύτως θεμιτό σε μια δημοκρατία, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι κάναμε άλλα από αυτά τα οποία είπαμε. Αυτά για τα οποία εκλεγήκαμε είναι αυτά τα οποία υλοποιούμε και με την ίδια ακριβώς στρατηγική θα προσέλθουμε και στις εκλογές του 2027».

Στρατηγική αυτοδυναμίας

Ο πρωθυπουργός επιμένει στην ολοκλήρωση του θεσμικού κύκλου της τετραετίας και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsbeast.gr, είναι ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να θέσει και όταν ανοίξει επίσημα τον Γενάρη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επέμεινε στην αποτελεσματικότητα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, επαναλαμβάνοντας ότι αυτό θα επιδιώξει και στις επόμενες εκλογές, εξηγώντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις κινούνται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, έναντι των συνεργασιών.

Ο κακός καπετάνιος και το… λάθος πλήρωμα

«Θα εμπιστευόσασταν και θα ξαναμπαίνατε σε ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έριξε ήδη μια φορά στα βράχια;» διερωτάται ο πρωθυπουργός, όταν καλείται να τοποθετηθεί για την επανεμφάνιση Τσίπρα και το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα λέγοντας: «Ο καπετάνιος δεν το έριξε απλά στα βράχια, έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Σταδιακά, το κυβερνητικό επιτελείο θα θυμίζει τα πεπραγμένα του πρώην πρωθυπουργού, της περιόδου 2015-2019, όπως ξεκίνησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας «αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας, ο πρωθυπουργός των “παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης”, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας». Και πρόσθεσε: «Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το “rebranding” του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο”.