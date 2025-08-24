Ταλαιπωρία για επιβάτες της Hellenic Train την Κυριακή (24.08.2025). Η αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν στα Καλάβρυτα ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι 38 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Το τρένο της Hellenic Train, με 38 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο 1336 Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά.

Η αμαξοστοιχία σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος. Στο σημείο έσπευσε εφεδρικός συρμός όπου μεταβιβάστηκαν οι επιβάτες για επιστρέψουν στο Διακοφτό.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα