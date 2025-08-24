Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Κυριακάτικη Απογευματινή», ανέφερε πως «Είναι θετικό ότι καταγράφεται κινητικότητα και ορατότητα για τα επόμενα βήματα με μια πιθανή συνάντηση των προέδρων Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως επίσης και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας».

«Η Ελλάδα, ως στάση αρχής, θα επιμείνει στη βασική της θέση για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του απαραβίαστου των συνόρων κάθε κράτους», τονίζει χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνει:

«Δεν πρόκειται να προτάξουμε τυχόν εφήμερα συναλλακτικά οφέλη έναντι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που διαμορφώθηκε μεταπολεμικά από το διεθνές δίκαιο, συμμετέχοντας σε έναν γεωπολιτικό πλειστηριασμό».

«Αν σήμερα εγκαταλειφθεί το διεθνές δίκαιο υπέρ μιας συναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής, πώς, αλήθεια, θα μπορούμε να το επικαλούμαστε ως εργαλείο επίλυσης διαφορών σε μείζονα εθνικά θέματα; Η εξωτερική πολιτική θέλει γνώση και περίσκεψη και όχι ρηχότητα και καιροσκοπισμό», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ