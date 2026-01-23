Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε νωρίς σήμερα πως προγραμματίζεται τριμερής σύνοδος, με τη συμμετοχή αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στη Μόσχα ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, συνάντηση την οποία οι υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου χαρακτήρισαν «ωφέλιμη».

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».