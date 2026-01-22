Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δύο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσαν τουλάχιστον τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 20 ατόμων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεων του στο Telegram ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στην Κομισουβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα. Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη αυτή, ανατολικά από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Zaporizhzhia UPD



Authorities have revealed the person killed by Russia in tonight's attack was an 85 year old man.



Another person was pulled from the rubble alive. They're one of 9 injuries, all are in hospital tonight.https://t.co/TbxKsMF1gM pic.twitter.com/SMmD2d8zrf — Tim White (@TWMCLtd) January 22, 2026

Στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, από όπου κατάγεται ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.

«Το βασικό είναι πως όλοι είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο κ. Βίλκουλ, συμπληρώνοντας ότι «έξι άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών».