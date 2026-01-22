Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξηγώντας ότι μένει να διευθετηθεί ένα σημείο, λίγες ώρες προτού μεταβεί στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε», τόνισε ο Γουίτκοφ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ επεσήμανε ότι θα μεταβεί σήμερα στη Μόσχα με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να συναντηθούν με τον Πούτιν, την ώρα που συνεχίζονται οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας με στόχο να βρεθεί διπλωματική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Χθες ο Αμερικανός απεσταλμένος είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι η Μόσχα ήταν αυτή που ζήτησε τη νέα συνάντηση.

Στη συνέχεια οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα πάνε στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας «στρατιωτικοί προς στρατιωτικούς», διευκρίνισε ο Γουίτκοφ.

Από την πλευρά του ο Τραμπ πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός.

Εξάλλου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επεσήμανε ότι «οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προσφέρουν στην Ουκρανία όλο το στρατιωτικό υλικό που χρειάζεται».

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνομιλούν ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Όμως πολλά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, μεταξύ των οποίων η τύχη των περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός όπως και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν στη Μόσχα τον Δεκέμβριο για να του παρουσιάσουν κάποιες προτάσεις.