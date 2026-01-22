Περίπου 3.000 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο έπειτα από ρωσική επίθεση αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, λίγο λιγότερα από 3.000 πολυώροφα κτίρια στην πρωτεύουσα παρέμεναν χωρίς θέρμανση», δήλωσε ο Κλίτσκο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας πρόσθεσε πως 227 κτίρια επανασυνδέθηκαν με τον εφοδιασμό στη διάρκεια της νύχτας.

Στο μεταξύ, ένας 17χρονος σκοτώθηκε στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, από επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

«Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της νυχτερινής επίθεσης του εχθρού, ένας νεαρός άνδρας γεννηθείς το 2009 υπέστη τραύματα που του κόστισαν τη ζωή», ανέφερε ο Κίπερ στην εφαρμογή Telegram.

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι drone έπεσε μεταξύ του 18ου και του 19ου ορόφου μιας πολυκατοικίας, χωρίς να εκραγεί, και πως 58 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, απομακρύνθηκαν από το πολυώροφο κτίριο.