Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, έφτασαν το βράδυ στη Μόσχα προκειμένου να έχουν συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε τη συνάντησή του με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, ερχόμενο από την Ελβετία, όπου οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία TASS και RIA Novosti.