Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία και όχι η Ρωσία, είναι εκείνη που καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, υιοθετώντας ρητορική που έρχεται σε σαφή αντίθεση με τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι υποστηρίζουν σταθερά ότι η Μόσχα δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος να βάλει τέλος στη σχεδόν τετραετή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αντίθετα, όπως είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίζεται πιο διστακτικός.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει συμφωνία».

Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε λύση στη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Ζελένσκι».

Οι δηλώσεις αυτές υποδηλώνουν νέα απογόητευση απέναντι στον Ουκρανό ηγέτη. Οι δύο πρόεδροι διατηρούν εδώ και χρόνια μια ασταθή σχέση, αν και οι επαφές τους φαίνεται να έχουν βελτιωθεί κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Κατά καιρούς, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί πιο πρόθυμος να αποδεχθεί τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν χωρίς επιφυλάξεις, σε μεγαλύτερο βαθμό από ορισμένους συμμάχους των ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Κίεβο, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο αμερικανικό Κογκρέσο, ακόμη και σε κύκλους των Ρεπουμπλικανών. Τον Δεκέμβριο, το Reuters μετέδωσε ότι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εξακολουθούσαν να προειδοποιούν πως ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο της κατάληψης ολόκληρης της Ουκρανίας και της ανάκτησης τμημάτων της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Τότε, η διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ, αμφισβήτησε το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

«Δυσκολεύεται να φτάσει εκεί»

Ύστερα από αλλεπάλληλες διακοπές και επανεκκινήσεις, οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε εγγυήσεις ασφάλειας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει ξανά μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Σε γενικές γραμμές, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν πιέσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συμμετάσχει ενεργά στις πρόσφατες συνομιλίες, οι οποίες από αμερικανικής πλευράς διεξάγονται υπό τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο ο Πούτιν θα αποδεχθεί ορισμένους από τους όρους που συμφωνήθηκαν πρόσφατα από το Κίεβο, την Ουάσιγκτον και Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Reuters ότι δεν ήταν ενήμερος για πιθανό επικείμενο ταξίδι του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στη Μόσχα, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα το Bloomberg.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα το έκανε, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστικό σχέδιο. «Θα το έκανα – αν είναι εκεί», είπε. «Εγώ θα είμαι εκεί».

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο: «Απλώς πιστεύω ότι, ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει δημοσίως οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση στη Μόσχα, τονίζοντας ότι, βάσει του ουκρανικού Συντάγματος, το Κίεβο δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειάς του.