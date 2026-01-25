Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε πριν από λίγες ημέρες τη συμφωνία του με τον Κόρι Τζόσεφ έως το τέλος της σεζόν, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, ενισχύοντας περαιτέρω το ήδη γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ του.

Με την προσθήκη του έμπειρου Καναδού, οι «ερυθρόλευκοι» βάζουν ακόμη ένα πολύτιμο γρανάζι στη λειτουργία τους, σχηματίζοντας ένα από τα πιο πλήρη σύνολα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 34χρονος γκαρντ θα αποτελέσει τον τέταρτο καθαρό πλέι μέικερ στο δυναμικό της ομάδας, προσφέροντας επιπλέον λύσεις και ασφάλεια στον Γιώργο Μπαρτζώκα, σε μια χρονική περίοδο όπου η αγωνιστική χρονιά μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Η συμφωνία έχει ήδη επισημοποιηθεί και το επόμενο βήμα είναι η άφιξη του Τζόσεφ στην Αθήνα, η οποία αναμένεται το πρωί της Δευτέρας, λίγο πριν τις 9:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Καναδός NBAer θα ταξιδέψει από το Μαϊάμι με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη και με το που φτάσει θα έχει την πρώτη του συνάντηση με τον τεχνικό επιτελείο και τον προπονητή της ομάδας.

Στη συνέχεια, θα μπει άμεσα στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων, γνωρίζοντας τους νέους του συμπαίκτες και προσαρμοζόμενος στα δεδομένα των Πειραιωτών

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα (13:00) οι Ερυθρόλευκοι έχουν αγωνιστική υποχρέωση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, εκτός έδρας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.