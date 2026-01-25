Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει: «Θα διανύσουμε από βδομάδα έναν καιρό που το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο σε συνολικά 3 κύματα.

Oι βροχές θα είναι πολλές και οι νοτιάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά.

Ενδέχεται τα φαινόμενα να είναι ισχυρά τη Δευτέρα στα δυτικά τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο».