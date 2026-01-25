Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο φέρεται να εμφανίζεται η 16χρονη Λόρα, 10 ημέρες μετά την τελευταία της καταγραφή σε κάμερα.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου, την προηγούμενη Τετάρτη, στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Το κορίτσι, ενώ έξω βρέχει καταρρακτωδώς, μπαίνει στο κατάστημα και ρωτάει τον ιδιοκτήτη πού βρίσκονται γνωστές θυρίδες παραλαβής δεμάτων. Κοιτάει γύρω της και φεύγει μετά από σχεδόν 20 δευτερόλεπτα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέφερε: «Από όσα έχω δει στην τηλεόραση, από τον τρόπο που μιλούσε (σπαστά ελληνικά), αλλά και από την ανησυχία που είχε στο βλέμμα της, σκέφτηκα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι η Λόρα. Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των Αρχών».

Οι επικεφαλής των ερευνών εξετάζουν το βίντεο εξονυχιστικά και θεωρούν πολύ πιθανόν η κοπέλα στα συγκεκριμένα πλάνα να είναι η Λόρα. Στο βίντεο τα χαρακτηριστικά της κοπέλας καταγράφονται καθαρά, ενώ πληροφορίες λένε ότι ταυτοποιείται και το μαύρο μπουφάν που φορούσε η Λόρα σε προηγούμενο βίντεο.

Αν όντως τελικά αυτό αποδειχθεί, τότε σημαίνει ότι το κορίτσι βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα και δεν έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Η 16χρονη Λόρα αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.