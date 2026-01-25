Με αφορμή την ιστορική εξαγορά του City & Guilds, ενός οργανισμού με 148 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στις επαγγελματικές και τεχνικές πιστοποιήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, η PeopleCert περνά σε μια νέα φάση διεθνούς ωρίμανσης και κλίμακας. Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για μια κίνηση που μετασχηματίζει το αποτύπωμα ενός ελληνικού Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο και τον τοποθετεί στον πυρήνα της σύνδεσης εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και απασχόλησης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, έχει διανύσει μια μακρά επιχειρηματική διαδρομή στον χώρο της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης, χτίζοντας βήμα-βήμα έναν οργανισμό με διεθνή προσανατολισμό, ιδιόκτητο περιεχόμενο και πλήρη τεχνολογική αυτονομία. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο La Verne στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας από νωρίς ένα έντονα διεθνές ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Μιλά άπταιστα αγγλικά, τουρκικά και γαλλικά, ένα στοιχείο που αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις αγορές και τις διαφορετικές επιχειρηματικές κουλτούρες.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στον χρηματοοικονομικό τομέα, στη Merrill Lynch, όπου έφτασε να κατέχει τη θέση του International Vice President. Η εμπειρία αυτή, σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, ταχύτητας και διεθνών κεφαλαιαγορών, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα επιχειρηματική του σκέψη. Η απόφασή του να αποχωρήσει και να ακολουθήσει τη δική του επιχειρηματική πορεία ήταν στρατηγική επιλογή.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της PeopleCert, η στρατηγική ήταν σαφής. Έλεγχος του πυρήνα του προϊόντος, ποιότητα χωρίς εκπτώσεις και ανάπτυξη με αντοχή στον χρόνο. Ταυτισμένος με την τεχνολογία και την καινοτομία, υπήρξε ο άνθρωπος που έφερε το ECDL στην Ελλάδα, πριν προχωρήσει στην ίδρυση της PeopleCert, την οποία διεθνοποίησε πλήρως από το 2008, μετατρέποντάς την σε έναν οργανισμό που διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 215 χώρες.

Από τις πιστοποιήσεις γνώσης στις δεξιότητες της πραγματικής οικονομίας

Η PeopleCert κατέχει σήμερα τα πνευματικά δικαιώματα διεθνώς αναγνωρισμένων σχημάτων, οργανώνει εξετάσεις σε περισσότερες από διακόσιες χώρες και εξυπηρετεί εκατομμύρια εκπαιδευόμενους, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η απόφαση του Βύρωνα Νικολαΐδη να είναι όλες οι κρίσιμες λειτουργίες in-house, από το περιεχόμενο και τις εξετάσεις έως την τεχνολογία και την επιτήρηση, δεν είναι τυχαία. Είναι συνειδητή επιλογή ανεξαρτησίας και ταχύτητας, που πηγάζει από την πεποίθησή του ότι μόνο ένας οργανισμός χωρίς εξαρτήσεις μπορεί να κλιμακωθεί διεθνώς με συνέπεια.

Με την εξαγορά του City & Guilds, ο Όμιλος, όπως ανακοινώθηκε, περνά σε ένα νέο επίπεδο, δεν περιορίζεται πλέον στις πιστοποιήσεις γνώσης και μεθοδολογιών, αλλά αποκτά ισχυρό αποτύπωμα στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε δεξιότητες που οδηγούν άμεσα σε συγκεκριμένα επαγγέλματα της πραγματικής οικονομίας.

Ο στόχος της PeopleCert να αποτελεί τον παγκόσμιο φορέα κολοσσό «one-stop shop» για δεξιότητες, πιστοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί πλέον πραγματικότητα.

Οι αριθμοί πίσω από τη στρατηγική

Σε οικονομικό επίπεδο, μετά την πλήρη ενσωμάτωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και την υλοποίηση των συνεργειών, τα συνδυασμένα έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 281 εκατ. στερλίνες έως το τέλος του 2026 (pro forma), με προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 102 εκατ. στερλίνες και περιθώριο κερδοφορίας που φτάνει το 36% μετά τις συνέργειες. Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν τη στοχευόμενη μελλοντική εικόνα του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και τη λειτουργική ενοποίηση. Για τον κ. Νικολαΐδη, τα μεγέθη αυτά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποτέλεσμα ενός επιχειρηματικού μοντέλου που δίνει προτεραιότητα στην κερδοφορία, στο cash flow και στη χρηματοοικονομική ευελιξία, στοιχεία που επιτρέπουν στην εταιρεία να κινείται με άνεση όταν έρθει η στιγμή μιας εξαγοράς. Η κατανόηση των χρηματοοικονομικών, ήδη από τα χρόνια του στη Merrill Lynch, παραμένει καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο δομείται η ανάπτυξη του Ομίλου.

Τι σημαίνει μονόκερος – Τα πέντε μυστικά πίσω από την επιτυχία των εξαγορών

Στον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο, «μονόκερος» είναι μια νεοφυής εταιρεία που η αποτίμησή της ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Η PeopleCert απέκτησε αυτό το καθεστώς το 2021, μετά την εξαγορά της AXELOS, καθιστώντας την πρώτη εταιρεία με ελληνικές ρίζες που το πέτυχε. Όχι ως επικοινωνιακό τίτλο, αλλά ως απόδειξη διεθνούς αξιοπιστίας και πρόσβασης σε κεφάλαια.

Όπως εξηγεί ο Βύρων Νικολαΐδης, πίσω από κάθε επιτυχημένη εξαγορά υπάρχουν σταθερές αρχές, τις οποίες εφαρμόζει με συνέπεια σε όλη τη διαδρομή του. Η ποιότητα. Ποιότητα στους ανθρώπους, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα, στην εξυπηρέτηση. Η καινοτομία, ως καθημερινή πρακτική και όχι ως θεωρητική έννοια.

Το πάθος, χωρίς το οποίο όπως λέει δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορεί να φθάσει κάποιος στον πρωταθλητισμό. Η ακεραιότητα: να κάνεις το σωστό ακόμη και όταν είναι δύσκολο. Και τέλος η απλότητα και η ταχύτητα. Σε έναν σύνθετο κόσμο, οι απλές απαντήσεις και οι γρήγορες αποφάσεις αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα.

Υγιές μαγαζί πριν από κάθε εξαγορά

Πριν από οποιαδήποτε εξαγορά, όπως επισημαίνει, πρέπει η εταιρεία που θα προχωρήσει στην εξαγορά να είναι υγιής, χωρίς εξαρτήσεις, με καθαρή δομή, με ταχύτητα και πλήρη έλεγχο των λειτουργιών της. Μόνο τότε μια εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί οργανικά και να προχωρήσει με ασφάλεια σε εξαγορές. Και όταν έρθει εκείνη η στιγμή, τρία πράγματα είναι απαραίτητα. Να υπάρχουν διαθέσιμα, να υπάρχει πρόσβαση σε δανεισμό και να υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησης equity. Χωρίς αυτά, ακόμη και η καλύτερη στρατηγική μένει ανεκπλήρωτη.

Το επόμενο κεφάλαιο

Με περισσότερες από δέκα εξαγορές, παρουσία σε 200+ χώρες και επόμενο γεωγραφικό στόχο τη διερεύνηση επέκτασης και στις ΗΠΑ και σε άλλες διεθνείς μεγάλες αγορές, όπως επισημάνθηκε πρόσφατα, η PeopleCert συνεχίζει να χτίζει ένα παγκόσμιο οικοσύστημα δεξιοτήτων. Στον ορίζοντα βρίσκεται και η ίδρυση Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων, με έμφαση στην πράξη και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, μια κατεύθυνση που συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια ενασχόληση του Βύρωνα Νικολαΐδη με το μέλλον της πληροφορικής και των δεξιοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, μέσα από τη δράση του ως πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS). Η διεθνής του αναγνώριση, με διακρίσεις όπως το βραβείο «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» στα European Business Awards και ο τίτλος του «Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία της Χρονιάς» από την Ernst & Young Ελλάδος, λειτουργεί ως επιστέγασμα μιας πορείας που τοποθέτησε την PeopleCert στο 1% των πιο επιτυχημένων επιχειρήσεων διεθνώς.

Σε έναν κόσμο όπου οι δεξιότητες αλλάζουν ταχύτερα από τα πτυχία, ο πρώτος ελληνικός μονόκερος στη διεθνή σκηνή δείχνει ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα ποιότητας, καινοτομίας, πάθους, ακεραιότητας και ταχύτητας.